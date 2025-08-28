Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР - 28.08.2025
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР - 28.08.2025, ПРАЙМ
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T12:27+0300
2025-08-28T12:27+0300
политика
россия
рф
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861379568_0:188:2925:1833_1920x0_80_0_0_f4a441e397cb5ed882a0daaac522d372.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) справедливой системы международных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По мнению российского лидера, по мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в АТР, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между странами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС. "Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - говорится в послании.
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ШОС
12:27 28.08.2025
 
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР

Путин: РФ будет участвовать в построении в АТР справедливой системы отношений

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) справедливой системы международных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По мнению российского лидера, по мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в АТР, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между странами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС.
"Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - говорится в послании.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет, заявил Путин
12:21
 
Заголовок открываемого материала