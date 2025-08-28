https://1prime.ru/20250828/putin-861379887.html
2025-08-28T12:27+0300
2025-08-28T12:27+0300
2025-08-28T12:27+0300
политика
россия
рф
владимир путин
шос
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) справедливой системы международных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По мнению российского лидера, по мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в АТР, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между странами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС. "Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - говорится в послании.
рф
Новости
ru-RU
россия, рф, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ШОС
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР
Путин: РФ будет участвовать в построении в АТР справедливой системы отношений
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) справедливой системы международных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По мнению российского лидера, по мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в АТР, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между странами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС.
"Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - говорится в послании.
