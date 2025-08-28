https://1prime.ru/20250828/putin-861382965.html

В Кремле рассказали о работе Путина с руководителями регионов

2025-08-28T13:30+0300

россия

общество

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно президент уделяет много времени работе с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.

