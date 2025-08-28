https://1prime.ru/20250828/putin-861382965.html
В Кремле рассказали о работе Путина с руководителями регионов
В Кремле рассказали о работе Путина с руководителями регионов - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о работе Путина с руководителями регионов
Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T13:30+0300
2025-08-28T13:30+0300
2025-08-28T13:30+0300
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно президент уделяет много времени работе с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250828/peskov-861368576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7804b5431b5be7ce56e4af739a088ae2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о работе Путина с руководителями регионов
Песков: Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов