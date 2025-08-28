https://1prime.ru/20250828/putin-861385380.html
Путин встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным
2025-08-28T14:07+0300
2025-08-28T14:07+0300
2025-08-28T14:40+0300
Новости
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в четверг работает в Кремле. По словам Пескова, в ходе беседы Путина и Бусаргина состоится традиционно подробный разговор.
В ходе встречи глава государства обратил внимание на сокращение объема строительных работ в регионе в 2024 году.
"По нескольким направлениям хотел бы поподробнее поговорить. Во-первых, стройка. По имеющимся у меня данным, все-таки за прошлый год наблюдается определенное сокращение объема строительных работ", - сказал Путин.
Бусаргин в свою очередь сообщил президенту, что износ помещений областной клинической психиатрической больницы достиг 70-82%, и попросил поддержать заявку региона на строительство нового здания.
Глава региона рассказал в том числе о сложностях работы областной клинической психиатрической больницы, располагающейся в 20 зданиях – объектах культурного наследия, построенных в 1908-1910 годах. По данным главы региона, на сегодняшний день в больнице 1000 коек, в прошлом году там получили лечение более 8 тысяч человек, при этом износ здания составляет 70-82%.
