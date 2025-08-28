Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкологии Красноярского края готовит иск за разлив топлива на Енисее - 28.08.2025
Минэкологии Красноярского края готовит иск за разлив топлива на Енисее
2025-08-28T10:27+0300
2025-08-28T10:27+0300
бизнес
красноярский край
росприроднадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861371074_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_82cd3d7e7ced2fc804ff04e66f2f741c.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей, в результате чего в воду попало около 80 тонн топлива, сообщили РИА Новости в министерстве. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива. "По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 миллиарда рублей. В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что информация о расчете вреда министерством направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.
красноярский край
бизнес, красноярский край, росприроднадзор
Бизнес, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Росприроднадзор
10:27 28.08.2025
 
Минэкологии Красноярского края готовит иск за разлив топлива на Енисее

Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 млрд руб за разлив топлива на Енисее

© РИА Новости . Фред Гринберг | Перейти в медиабанкРека Енисей
Река Енисей - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей, в результате чего в воду попало около 80 тонн топлива, сообщили РИА Новости в министерстве.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива.
"По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 миллиарда рублей. В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что информация о расчете вреда министерством направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Росрыболовство подало иск к "Рыболовецкому колхозу "Восток-1"
Вчера, 08:34
 
БизнесКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙРосприроднадзор
 
 
