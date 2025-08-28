https://1prime.ru/20250828/razliv-861371243.html

Минэкологии Красноярского края готовит иск за разлив топлива на Енисее

Минэкологии Красноярского края готовит иск за разлив топлива на Енисее - 28.08.2025, ПРАЙМ

Минэкологии Красноярского края готовит иск за разлив топлива на Енисее

Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей,... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T10:27+0300

2025-08-28T10:27+0300

2025-08-28T10:27+0300

бизнес

красноярский край

росприроднадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861371074_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_82cd3d7e7ced2fc804ff04e66f2f741c.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей, в результате чего в воду попало около 80 тонн топлива, сообщили РИА Новости в министерстве. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива. "По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 миллиарда рублей. В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что информация о расчете вреда министерством направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

https://1prime.ru/20250827/isk-861304793.html

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, красноярский край, росприроднадзор