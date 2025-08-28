https://1prime.ru/20250828/razliv-861371243.html
Минэкологии Красноярского края готовит иск за разлив топлива на Енисее
2025-08-28T10:27+0300
бизнес
красноярский край
росприроднадзор
КРАСНОЯРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей, в результате чего в воду попало около 80 тонн топлива, сообщили РИА Новости в министерстве. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива. "По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 миллиарда рублей. В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что информация о расчете вреда министерством направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.
красноярский край
