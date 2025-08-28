https://1prime.ru/20250828/relsy-861372109.html

РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

2025-08-28T10:53+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) получили первую партию рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила компания. "РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Из Новокузнецка 7 тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза" доставили на станцию Предпортовая в Санкт-Петербурге. Здесь на рельсосварочном предприятии группы "Синара" 100-метровые рельсы будут сваривать в 800-метровые плети. Доставлять к месту укладки их будут на специальном железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется использовать больше 160 тысяч тонн рельсовой продукции.

