РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург - 28.08.2025, ПРАЙМ
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург
28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) получили первую партию рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила компания. "РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Из Новокузнецка 7 тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза" доставили на станцию Предпортовая в Санкт-Петербурге. Здесь на рельсосварочном предприятии группы "Синара" 100-метровые рельсы будут сваривать в 800-метровые плети. Доставлять к месту укладки их будут на специальном железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется использовать больше 160 тысяч тонн рельсовой продукции.
