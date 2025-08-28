https://1prime.ru/20250828/rezervy-861392358.html

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 28.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 15 по 22 августа уменьшились на 0,5% и составили 682,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T16:09+0300

2025-08-28T16:09+0300

2025-08-28T16:10+0300

банк россии

резервы

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 22 августа уменьшились на 0,5% и составили 682,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 22 августа 2025 года составили 682,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 3,7 миллиарда долларов США, или на 0,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 8 августа составляли 686,4 миллиарда долларов. А исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля - 695,5 миллиарда долларов.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20250827/tsb-861312933.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

резервы