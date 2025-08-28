https://1prime.ru/20250828/rospatent-861370455.html
"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга"
экономика
бизнес
россия
новосибирск
роспатент
НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности ("Роспатент") в течение 2025 года готовит законодательную базу для борьбы с так называемым "патентным троллингом", заявил в четверг в Новосибирске руководитель ведомства Юрий Зубов. Он пояснил, что в последнее время с "наболевшей темой" "патентного троллинга" сталкиваются как мелкие, так и крупные российские компании. "С ней (темой "патентного троллинга" – ред.) мы предполагаем бороться совместными усилиями. В течение уже этого года готовим соответствующие законопроекты", - сказал Зубов, выступая на международном форуме технологического развития "Технопром-2025". "Патентный троллинг" представляет собой регистрацию исключительных прав на интеллектуальную собственность для дальнейшего судебного преследования нарушителей и получения возмещения.
новосибирск
