Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга" - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/rospatent-861370455.html
"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга"
"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга" - 28.08.2025, ПРАЙМ
"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга"
Федеральная служба по интеллектуальной собственности ("Роспатент") в течение 2025 года готовит законодательную базу для борьбы с так называемым "патентным... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T10:05+0300
2025-08-28T10:05+0300
экономика
бизнес
россия
новосибирск
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861370188_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_9623d914ab158e848953192bf960bf59.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности ("Роспатент") в течение 2025 года готовит законодательную базу для борьбы с так называемым "патентным троллингом", заявил в четверг в Новосибирске руководитель ведомства Юрий Зубов. Он пояснил, что в последнее время с "наболевшей темой" "патентного троллинга" сталкиваются как мелкие, так и крупные российские компании. "С ней (темой "патентного троллинга" – ред.) мы предполагаем бороться совместными усилиями. В течение уже этого года готовим соответствующие законопроекты", - сказал Зубов, выступая на международном форуме технологического развития "Технопром-2025". "Патентный троллинг" представляет собой регистрацию исключительных прав на интеллектуальную собственность для дальнейшего судебного преследования нарушителей и получения возмещения.
https://1prime.ru/20250421/kia-856872781.html
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861370188_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa3eb5fba1a6ec5de55382824c7a9b37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новосибирск, роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, Роспатент
10:05 28.08.2025
 
"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга"

Зубов: "Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности ("Роспатент") в течение 2025 года готовит законодательную базу для борьбы с так называемым "патентным троллингом", заявил в четверг в Новосибирске руководитель ведомства Юрий Зубов.
Он пояснил, что в последнее время с "наболевшей темой" "патентного троллинга" сталкиваются как мелкие, так и крупные российские компании.
"С ней (темой "патентного троллинга" – ред.) мы предполагаем бороться совместными усилиями. В течение уже этого года готовим соответствующие законопроекты", - сказал Зубов, выступая на международном форуме технологического развития "Технопром-2025".
"Патентный троллинг" представляет собой регистрацию исключительных прав на интеллектуальную собственность для дальнейшего судебного преследования нарушителей и получения возмещения.
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA
21 апреля, 11:13
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала