https://1prime.ru/20250828/rospatent-861370455.html

"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга"

"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга" - 28.08.2025, ПРАЙМ

"Роспатент" подготовит законопроекты против "патентного троллинга"

Федеральная служба по интеллектуальной собственности ("Роспатент") в течение 2025 года готовит законодательную базу для борьбы с так называемым "патентным... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T10:05+0300

2025-08-28T10:05+0300

2025-08-28T10:05+0300

экономика

бизнес

россия

новосибирск

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861370188_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_9623d914ab158e848953192bf960bf59.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности ("Роспатент") в течение 2025 года готовит законодательную базу для борьбы с так называемым "патентным троллингом", заявил в четверг в Новосибирске руководитель ведомства Юрий Зубов. Он пояснил, что в последнее время с "наболевшей темой" "патентного троллинга" сталкиваются как мелкие, так и крупные российские компании. "С ней (темой "патентного троллинга" – ред.) мы предполагаем бороться совместными усилиями. В течение уже этого года готовим соответствующие законопроекты", - сказал Зубов, выступая на международном форуме технологического развития "Технопром-2025". "Патентный троллинг" представляет собой регистрацию исключительных прав на интеллектуальную собственность для дальнейшего судебного преследования нарушителей и получения возмещения.

https://1prime.ru/20250421/kia-856872781.html

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, новосибирск, роспатент