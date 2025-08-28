Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением лихорадки денге - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/rospotrebnadzor-861391530.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением лихорадки денге
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением лихорадки денге - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением лихорадки денге
Рисков распространения лихорадки денге в РФ нет, она не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, сообщили в пресс-службе управления... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T15:36+0300
2025-08-28T15:36+0300
здоровье
общество
россия
московская область
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861391047_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_d315ad9bf0754a2d121424284a9fe1f7.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рисков распространения лихорадки денге в РФ нет, она не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области. Ранее там сообщили, что ведомство провело противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки с подозрением на лихорадку денге. "Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.
https://1prime.ru/20250828/test-861369337.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861391047_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_d1d4251681c1ca599e4d759294bd2565.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , россия, московская область, роспотребнадзор
Здоровье, Общество , РОССИЯ, Московская область, Роспотребнадзор
15:36 28.08.2025
 
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением лихорадки денге

Роспотребнадзор: рисков распространения лихорадки денге в России нет

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рисков распространения лихорадки денге в РФ нет, она не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.
Ранее там сообщили, что ведомство провело противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки с подозрением на лихорадку денге.
"Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.
Анализы на коронавирус в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий сразу 25 различных вирусов
09:35
 
ЗдоровьеОбществоРОССИЯМосковская областьРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала