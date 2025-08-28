https://1prime.ru/20250828/rospotrebnadzor-861391530.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением лихорадки денге
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рисков распространения лихорадки денге в РФ нет, она не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.
Ранее там сообщили, что ведомство провело противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки с подозрением на лихорадку денге.
"Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.
