Россия стала покупать еще больше косметики в Южной Корее - 28.08.2025
Россия стала покупать еще больше косметики в Южной Корее
Россия стала покупать еще больше косметики в Южной Корее - 28.08.2025, ПРАЙМ
Россия стала покупать еще больше косметики в Южной Корее
Россия в июле этого года стала покупать еще больше косметики в Южной Корее – поставки выросли почти на треть в годовом выражении, при этом сильнее всего... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T03:17+0300
2025-08-28T03:17+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия в июле этого года стала покупать еще больше косметики в Южной Корее – поставки выросли почти на треть в годовом выражении, при этом сильнее всего увеличился импорт пудры и средств для макияжа глаз, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. В июле Страна утренней свежести экспортировала в РФ косметики на 37,6 миллиона долларов - это стало максимумом за все время торговли двух стран. При этом в месячном выражении  поставки выросли на 33%, а в годовом - на 30%. Больше всего в июле Южная Корея экспортировала в РФ уходовую косметику - на 34,4 миллиона долларов, средства для макияжа губ - на 1,3 миллиона и для макияжа глаз - на 1,2 миллиона. Еще на экспорт шла пудра (654 тысячи долларов), а также средства для маникюра и педикюра (72 тысячи). При этом сильнее всего в годовом выражении Сеул нарастил поставки пудры (в 5,8 раза), косметики для глаз (в 2,1 раза) и губ (в 1,5 раза). Россия по итогам июля поднялась на четвертое с пятого места среди главных покупателей южнокорейской косметики. В пятерку также вошли США (167,9 миллиона долларов), сместившие с первого на второе место Китай (114,9 миллиона), Япония (70,4 миллиона) и Вьетнам (35,8 миллиона). Кроме декоративной и уходовой косметики, корейцы в июле также поставляли россиянам средства для волос (2,8 миллиона долларов), средства для личной гигиены и туалета (2,4 миллиона), средства для ухода за полостью рта (451 тысяча долларов) и духи (9 тысяч долларов).
03:17 28.08.2025
 
Россия стала покупать еще больше косметики в Южной Корее

Статслужба Южной Кореи: Россия в июле стала покупать больше косметики в стране

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия в июле этого года стала покупать еще больше косметики в Южной Корее – поставки выросли почти на треть в годовом выражении, при этом сильнее всего увеличился импорт пудры и средств для макияжа глаз, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
В июле Страна утренней свежести экспортировала в РФ косметики на 37,6 миллиона долларов - это стало максимумом за все время торговли двух стран. При этом в месячном выражении  поставки выросли на 33%, а в годовом - на 30%.
Больше всего в июле Южная Корея экспортировала в РФ уходовую косметику - на 34,4 миллиона долларов, средства для макияжа губ - на 1,3 миллиона и для макияжа глаз - на 1,2 миллиона. Еще на экспорт шла пудра (654 тысячи долларов), а также средства для маникюра и педикюра (72 тысячи). При этом сильнее всего в годовом выражении Сеул нарастил поставки пудры (в 5,8 раза), косметики для глаз (в 2,1 раза) и губ (в 1,5 раза).
Россия по итогам июля поднялась на четвертое с пятого места среди главных покупателей южнокорейской косметики. В пятерку также вошли США (167,9 миллиона долларов), сместившие с первого на второе место Китай (114,9 миллиона), Япония (70,4 миллиона) и Вьетнам (35,8 миллиона).
Кроме декоративной и уходовой косметики, корейцы в июле также поставляли россиянам средства для волос (2,8 миллиона долларов), средства для личной гигиены и туалета (2,4 миллиона), средства для ухода за полостью рта (451 тысяча долларов) и духи (9 тысяч долларов).
 
