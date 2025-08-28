https://1prime.ru/20250828/rossija-861359311.html

Россия не останется в стороне от событий в Боснии и Герцоговине - посол

Россия не останется в стороне от событий в Боснии и Герцоговине - посол

БЕЛГРАД, 28 авг - ПРАЙМ. Россия не останется в стороне от событий вокруг Республики Сербской Боснии и Герцоговины (РС БиГ), заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В 2009-2014 годах Боцан-Харченко был послом России в БиГ, до этого работал спецпредставителем министра иностранных дел РФ по Балканам. "Россия тоже как постоянный член Совета безопасности (ООН) не остается в стороне ситуации в Республике Сербской, в БиГ в целом. Вопрос реализации Дейтонского соглашения - это постоянная тема. Это вопрос, который находится в повестке дня Совета безопасности. Поэтому это действительно крайне существенный фактор обеспечения стабильности в Республике Сербской и БиГ", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда Боснии и Герцеговины осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования. Президент Республики Сербской объявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома Боснии и Герцеговины. Додик в пятницу призвал депутатов объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента. Он предложил уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента РС организует избирком Республики Сербской, а не центральная избирательная комиссия в Сараево.

