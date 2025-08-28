Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не останется в стороне от событий в Боснии и Герцоговине - посол - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/rossija-861359311.html
Россия не останется в стороне от событий в Боснии и Герцоговине - посол
Россия не останется в стороне от событий в Боснии и Герцоговине - посол - 28.08.2025, ПРАЙМ
Россия не останется в стороне от событий в Боснии и Герцоговине - посол
Россия не останется в стороне от событий вокруг Республики Сербской Боснии и Герцоговины (РС БиГ), заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T03:47+0300
2025-08-28T03:47+0300
общество
россия
экономика
босния и герцеговина
республика сербская
милорад додик
цик
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861359311.jpg?1756342050
БЕЛГРАД, 28 авг - ПРАЙМ. Россия не останется в стороне от событий вокруг Республики Сербской Боснии и Герцоговины (РС БиГ), заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В 2009-2014 годах Боцан-Харченко был послом России в БиГ, до этого работал спецпредставителем министра иностранных дел РФ по Балканам. "Россия тоже как постоянный член Совета безопасности (ООН) не остается в стороне ситуации в Республике Сербской, в БиГ в целом. Вопрос реализации Дейтонского соглашения - это постоянная тема. Это вопрос, который находится в повестке дня Совета безопасности. Поэтому это действительно крайне существенный фактор обеспечения стабильности в Республике Сербской и БиГ", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда Боснии и Герцеговины осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования. Президент Республики Сербской объявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома Боснии и Герцеговины. Додик в пятницу призвал депутатов объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента. Он предложил уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента РС организует избирком Республики Сербской, а не центральная избирательная комиссия в Сараево.
босния и герцеговина
республика сербская
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, цик, оон
Общество , РОССИЯ, Экономика, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Милорад Додик, ЦИК, ООН
03:47 28.08.2025
 
Россия не останется в стороне от событий в Боснии и Герцоговине - посол

Посол Боцан-Харченко: Россия не останется в стороне от событий вокруг Республики Сербской

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 28 авг - ПРАЙМ. Россия не останется в стороне от событий вокруг Республики Сербской Боснии и Герцоговины (РС БиГ), заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
В 2009-2014 годах Боцан-Харченко был послом России в БиГ, до этого работал спецпредставителем министра иностранных дел РФ по Балканам.
"Россия тоже как постоянный член Совета безопасности (ООН) не остается в стороне ситуации в Республике Сербской, в БиГ в целом. Вопрос реализации Дейтонского соглашения - это постоянная тема. Это вопрос, который находится в повестке дня Совета безопасности. Поэтому это действительно крайне существенный фактор обеспечения стабильности в Республике Сербской и БиГ", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда Боснии и Герцеговины осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ).
ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования. Президент Республики Сербской объявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома Боснии и Герцеговины.
Додик в пятницу призвал депутатов объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента. Он предложил уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента РС организует избирком Республики Сербской, а не центральная избирательная комиссия в Сараево.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяМилорад ДодикЦИКООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала