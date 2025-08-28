Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около трети школьников в России заказывают себе еду через сервисы доставки - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/rossija-861359974.html
Около трети школьников в России заказывают себе еду через сервисы доставки
Около трети школьников в России заказывают себе еду через сервисы доставки - 28.08.2025, ПРАЙМ
Около трети школьников в России заказывают себе еду через сервисы доставки
Около трети школьников в России заказывают себе еду на обед в учебное заведение через сервисы доставки, еще 41% учеников обедают в школьной столовой, говорится... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T05:42+0300
2025-08-28T05:42+0300
общество
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861359974.jpg?1756348922
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Около трети школьников в России заказывают себе еду на обед в учебное заведение через сервисы доставки, еще 41% учеников обедают в школьной столовой, говорится в исследовании сети доставки суши и роллов "Много лосося", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Уже в самой школе вкусовые привычки школьников резко меняются: большинство обедают блюдами из столовой (41%), либо заказывают себе что-то из сервисов доставки (32%). Берут с собой еду из дома только четверть школьников", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,5 тысячи родителей по всей России. По данным сети, среди самых популярных завтраков у российских школьников перед занятиями - выпечка (37%), яичница (28%) и бутерброды (25%). В то же время 11% родителей готовят своим детям на завтрак авокадо-тосты, еще 8% - гранолу. Также отмечается, что больше половины родителей (58%) не готовят самостоятельно ужин. "Можно предположить, что современный темп жизни и развитие технологий сформировали у россиян привычку пользоваться сервисами доставки для экономии времени и сил", - пояснили аналитики. По их словам, такое предположение подтверждается тем фактом, что треть родителей заказывают ужин с доставкой. Чаще всего еду выбирает мать или отец, однако треть школьников сами активно используют приложения для заказа еды. "Что касается карманных денег на еду, мнения родителей разделились: абсолютное большинство (89%) дают карманные деньги своим школьникам, но только четверть отслеживают, на что они тратятся. Самый популярный способ контроля трат у детей - привязка карты к номеру телефона родителей (11%)", - добавляется в исследовании. При этом аналитики рассказали, что большинство семей (62%) скептически относятся к тому, что ребенок сам заказывает еду из доставки. Основные причины - это пристрастие детей к джанк-фуду и фаст-фуду (45%), а также желание родителей привить здоровые привычки своим детям (29%). Несмотря на это, по данным исследователей, большинство родителей (43%) дают своим детям от 1 до 5 тысяч рублей в неделю на еду, треть - от 500 до 1 тысячи рублей. Лишь 5% дают на пропитание более 10 тысяч рублей в неделю. Согласно материалам, у 53% россиян, принявших участие в исследовании, есть дети школьного возраста. В частности у 39% опрошенных в семье один ребенок, у трети - двое детей, у 14% - трое. Имеют четырех и более детей 9% и 6% респондентов соответственно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ, Экономика
05:42 28.08.2025
 
Около трети школьников в России заказывают себе еду через сервисы доставки

"Много лосося": около трети школьников в России заказывают себе еду через сервисы доставки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Около трети школьников в России заказывают себе еду на обед в учебное заведение через сервисы доставки, еще 41% учеников обедают в школьной столовой, говорится в исследовании сети доставки суши и роллов "Много лосося", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уже в самой школе вкусовые привычки школьников резко меняются: большинство обедают блюдами из столовой (41%), либо заказывают себе что-то из сервисов доставки (32%). Берут с собой еду из дома только четверть школьников", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,5 тысячи родителей по всей России.
По данным сети, среди самых популярных завтраков у российских школьников перед занятиями - выпечка (37%), яичница (28%) и бутерброды (25%). В то же время 11% родителей готовят своим детям на завтрак авокадо-тосты, еще 8% - гранолу.
Также отмечается, что больше половины родителей (58%) не готовят самостоятельно ужин. "Можно предположить, что современный темп жизни и развитие технологий сформировали у россиян привычку пользоваться сервисами доставки для экономии времени и сил", - пояснили аналитики.
По их словам, такое предположение подтверждается тем фактом, что треть родителей заказывают ужин с доставкой. Чаще всего еду выбирает мать или отец, однако треть школьников сами активно используют приложения для заказа еды.
"Что касается карманных денег на еду, мнения родителей разделились: абсолютное большинство (89%) дают карманные деньги своим школьникам, но только четверть отслеживают, на что они тратятся. Самый популярный способ контроля трат у детей - привязка карты к номеру телефона родителей (11%)", - добавляется в исследовании.
При этом аналитики рассказали, что большинство семей (62%) скептически относятся к тому, что ребенок сам заказывает еду из доставки. Основные причины - это пристрастие детей к джанк-фуду и фаст-фуду (45%), а также желание родителей привить здоровые привычки своим детям (29%).
Несмотря на это, по данным исследователей, большинство родителей (43%) дают своим детям от 1 до 5 тысяч рублей в неделю на еду, треть - от 500 до 1 тысячи рублей. Лишь 5% дают на пропитание более 10 тысяч рублей в неделю.
Согласно материалам, у 53% россиян, принявших участие в исследовании, есть дети школьного возраста. В частности у 39% опрошенных в семье один ребенок, у трети - двое детей, у 14% - трое. Имеют четырех и более детей 9% и 6% респондентов соответственно.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала