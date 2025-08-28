https://1prime.ru/20250828/rossija-861359974.html

Около трети школьников в России заказывают себе еду через сервисы доставки

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Около трети школьников в России заказывают себе еду на обед в учебное заведение через сервисы доставки, еще 41% учеников обедают в школьной столовой, говорится в исследовании сети доставки суши и роллов "Много лосося", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Уже в самой школе вкусовые привычки школьников резко меняются: большинство обедают блюдами из столовой (41%), либо заказывают себе что-то из сервисов доставки (32%). Берут с собой еду из дома только четверть школьников", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,5 тысячи родителей по всей России. По данным сети, среди самых популярных завтраков у российских школьников перед занятиями - выпечка (37%), яичница (28%) и бутерброды (25%). В то же время 11% родителей готовят своим детям на завтрак авокадо-тосты, еще 8% - гранолу. Также отмечается, что больше половины родителей (58%) не готовят самостоятельно ужин. "Можно предположить, что современный темп жизни и развитие технологий сформировали у россиян привычку пользоваться сервисами доставки для экономии времени и сил", - пояснили аналитики. По их словам, такое предположение подтверждается тем фактом, что треть родителей заказывают ужин с доставкой. Чаще всего еду выбирает мать или отец, однако треть школьников сами активно используют приложения для заказа еды. "Что касается карманных денег на еду, мнения родителей разделились: абсолютное большинство (89%) дают карманные деньги своим школьникам, но только четверть отслеживают, на что они тратятся. Самый популярный способ контроля трат у детей - привязка карты к номеру телефона родителей (11%)", - добавляется в исследовании. При этом аналитики рассказали, что большинство семей (62%) скептически относятся к тому, что ребенок сам заказывает еду из доставки. Основные причины - это пристрастие детей к джанк-фуду и фаст-фуду (45%), а также желание родителей привить здоровые привычки своим детям (29%). Несмотря на это, по данным исследователей, большинство родителей (43%) дают своим детям от 1 до 5 тысяч рублей в неделю на еду, треть - от 500 до 1 тысячи рублей. Лишь 5% дают на пропитание более 10 тысяч рублей в неделю. Согласно материалам, у 53% россиян, принявших участие в исследовании, есть дети школьного возраста. В частности у 39% опрошенных в семье один ребенок, у трети - двое детей, у 14% - трое. Имеют четырех и более детей 9% и 6% респондентов соответственно.

