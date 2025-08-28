Китайская компания выпустит в России приложение для просмотра мини-драмы

https://1prime.ru/20250828/rossija-861361432.html

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Beijing Huacheng Yunzhi Film & Media планирует выпустить на российском рынке мобильное приложение для просмотра фильмов в формате мини-драмы (short drama) и организовать дистрибуцию контента для него, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании Юэ Цзяньсюн. Мини-драма – разновидность мини-сериала, созданная специально для просмотра на мобильных устройствах. Хронометраж одной серии составляет 5-10 минут, а видеоряд представлен в "вертикальном" формате. "Мы рассматриваем возможность в качестве первого шага выпустить в России мобильное приложение, с тем чтобы россияне могли его скачивать и просматривать контент. Контент будет состоять из двух частей: собственно российский и созданный в Китае и других странах с переводом на русский язык при помощи искусственного интеллекта", - сказал Юэ Цзяньсюн. Он добавил, что компания планирует привлекать российских режиссеров и сценаристов для адаптации контента к запросам российской аудитории. "Вторым этапом станет поиск российской компании для сотрудничества. Она будет создавать сценарии и снимать фильмы в России. Мы в свою очередь поделимся с российскими сценаристами и режиссерами наработками из Китая и других стран. Ведь мини-драмы в плане сценария и режиссуры отличаются от телевизионных и киносериалов", - пояснил Юэ Цзяньсюн. По словам предпринимателя, только в Китае рынок сериалов в формате мини-драма за 4 года вырос в 100 раз и продолжает расти. Это объясняется привычкой людей просматривать контент на смартфонах в условиях нехватки времени. Кроме того, новый формат отличается низкой себестоимостью. "Бюджет обычного кинофильма в Китае может превышать миллиард юаней, однако средний бюджет мини-драмы составляет от 200 тысяч до 1 миллиона юаней. Съемки кинофильма занимают от года до двух, а мини-драмы – от недели до 10 дней. Через месяц, максимум три, ее можно выпускать. Такие сериалы можно производить, как на конвейере", - заключил Юэ Цзяньсюн.

