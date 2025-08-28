https://1prime.ru/20250828/rossija-861361432.html
Китайская компания выпустит в России приложение для просмотра мини-драмы
Китайская компания выпустит в России приложение для просмотра мини-драмы - 28.08.2025, ПРАЙМ
Китайская компания выпустит в России приложение для просмотра мини-драмы
Китайская компания Beijing Huacheng Yunzhi Film & Media планирует выпустить на российском рынке мобильное приложение для просмотра фильмов в формате мини-драмы... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T07:15+0300
2025-08-28T07:15+0300
2025-08-28T08:03+0300
технологии
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861361432.jpg?1756357439
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Beijing Huacheng Yunzhi Film & Media планирует выпустить на российском рынке мобильное приложение для просмотра фильмов в формате мини-драмы (short drama) и организовать дистрибуцию контента для него, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании Юэ Цзяньсюн. Мини-драма – разновидность мини-сериала, созданная специально для просмотра на мобильных устройствах. Хронометраж одной серии составляет 5-10 минут, а видеоряд представлен в "вертикальном" формате. "Мы рассматриваем возможность в качестве первого шага выпустить в России мобильное приложение, с тем чтобы россияне могли его скачивать и просматривать контент. Контент будет состоять из двух частей: собственно российский и созданный в Китае и других странах с переводом на русский язык при помощи искусственного интеллекта", - сказал Юэ Цзяньсюн. Он добавил, что компания планирует привлекать российских режиссеров и сценаристов для адаптации контента к запросам российской аудитории. "Вторым этапом станет поиск российской компании для сотрудничества. Она будет создавать сценарии и снимать фильмы в России. Мы в свою очередь поделимся с российскими сценаристами и режиссерами наработками из Китая и других стран. Ведь мини-драмы в плане сценария и режиссуры отличаются от телевизионных и киносериалов", - пояснил Юэ Цзяньсюн. По словам предпринимателя, только в Китае рынок сериалов в формате мини-драма за 4 года вырос в 100 раз и продолжает расти. Это объясняется привычкой людей просматривать контент на смартфонах в условиях нехватки времени. Кроме того, новый формат отличается низкой себестоимостью. "Бюджет обычного кинофильма в Китае может превышать миллиард юаней, однако средний бюджет мини-драмы составляет от 200 тысяч до 1 миллиона юаней. Съемки кинофильма занимают от года до двух, а мини-драмы – от недели до 10 дней. Через месяц, максимум три, ее можно выпускать. Такие сериалы можно производить, как на конвейере", - заключил Юэ Цзяньсюн.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ
Китайская компания выпустит в России приложение для просмотра мини-драмы
Beijing планирует выпустить в России мобильное приложение для просмотра мини-драмы
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Beijing Huacheng Yunzhi Film & Media планирует выпустить на российском рынке мобильное приложение для просмотра фильмов в формате мини-драмы (short drama) и организовать дистрибуцию контента для него, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании Юэ Цзяньсюн.
Мини-драма – разновидность мини-сериала, созданная специально для просмотра на мобильных устройствах. Хронометраж одной серии составляет 5-10 минут, а видеоряд представлен в "вертикальном" формате.
"Мы рассматриваем возможность в качестве первого шага выпустить в России мобильное приложение, с тем чтобы россияне могли его скачивать и просматривать контент. Контент будет состоять из двух частей: собственно российский и созданный в Китае и других странах с переводом на русский язык при помощи искусственного интеллекта", - сказал Юэ Цзяньсюн.
Он добавил, что компания планирует привлекать российских режиссеров и сценаристов для адаптации контента к запросам российской аудитории.
"Вторым этапом станет поиск российской компании для сотрудничества. Она будет создавать сценарии и снимать фильмы в России. Мы в свою очередь поделимся с российскими сценаристами и режиссерами наработками из Китая и других стран. Ведь мини-драмы в плане сценария и режиссуры отличаются от телевизионных и киносериалов", - пояснил Юэ Цзяньсюн.
По словам предпринимателя, только в Китае рынок сериалов в формате мини-драма за 4 года вырос в 100 раз и продолжает расти. Это объясняется привычкой людей просматривать контент на смартфонах в условиях нехватки времени. Кроме того, новый формат отличается низкой себестоимостью.
"Бюджет обычного кинофильма в Китае может превышать миллиард юаней, однако средний бюджет мини-драмы составляет от 200 тысяч до 1 миллиона юаней. Съемки кинофильма занимают от года до двух, а мини-драмы – от недели до 10 дней. Через месяц, максимум три, ее можно выпускать. Такие сериалы можно производить, как на конвейере", - заключил Юэ Цзяньсюн.