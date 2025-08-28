https://1prime.ru/20250828/rossijane-861359422.html
Россияне стали меньше покупать кофе
Россияне стали меньше покупать кофе - 28.08.2025, ПРАЙМ
Россияне стали меньше покупать кофе
Россияне в июне-июле этого года стали покупать на 5% меньше кофе по сравнению с прошлым летом, особенно заметной отрицательная динамика была у капсульного... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T04:17+0300
2025-08-28T04:17+0300
2025-08-28T04:17+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861359422.jpg?1756343856
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне в июне-июле этого года стали покупать на 5% меньше кофе по сравнению с прошлым летом, особенно заметной отрицательная динамика была у капсульного формата, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Кофе - медианная цена 829 рублей, что на 12% выше уровня 2024 года. Число покупок снизилось на 5%", - привели данные аналитики, изучив статистику фискальных чеков за первые два летних месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Интерес к растворимому кофе снизился меньше всего в сравнении с другими видами - всего на 4%. Число покупок молотого варианта напитка снизилось на 10%, зернового - на 8%, а кофе в капсулах - на 11%.
Ситуация с медианными ценами выглядит следующим образом: растворимый кофе - медианная цена 461 рубль за упаковку (рост на 11%), молотый - 650 рублей (+16%), зерновой - 1508 рублей (+22%), кофе в капсулах - 881 рубль (+17%).
"Рост цен на кофе оказывает уже более существенное влияние на потребительский спрос, чем это было в прошлом году. На фоне высокой базы прошлого года, в текущем сезоне число покупок оказалось ниже. Это наблюдается во всех кофейных категориях", - прокомментировал генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Россияне стали меньше покупать кофе
Аналитики "Платформы ОФД": россияне стали меньше покупать кофе в июне-июле
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне в июне-июле этого года стали покупать на 5% меньше кофе по сравнению с прошлым летом, особенно заметной отрицательная динамика была у капсульного формата, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Кофе - медианная цена 829 рублей, что на 12% выше уровня 2024 года. Число покупок снизилось на 5%", - привели данные аналитики, изучив статистику фискальных чеков за первые два летних месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Интерес к растворимому кофе снизился меньше всего в сравнении с другими видами - всего на 4%. Число покупок молотого варианта напитка снизилось на 10%, зернового - на 8%, а кофе в капсулах - на 11%.
Ситуация с медианными ценами выглядит следующим образом: растворимый кофе - медианная цена 461 рубль за упаковку (рост на 11%), молотый - 650 рублей (+16%), зерновой - 1508 рублей (+22%), кофе в капсулах - 881 рубль (+17%).
"Рост цен на кофе оказывает уже более существенное влияние на потребительский спрос, чем это было в прошлом году. На фоне высокой базы прошлого года, в текущем сезоне число покупок оказалось ниже. Это наблюдается во всех кофейных категориях", - прокомментировал генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.