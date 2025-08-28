Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали меньше покупать кофе - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/rossijane-861359422.html
Россияне стали меньше покупать кофе
Россияне стали меньше покупать кофе - 28.08.2025, ПРАЙМ
Россияне стали меньше покупать кофе
Россияне в июне-июле этого года стали покупать на 5% меньше кофе по сравнению с прошлым летом, особенно заметной отрицательная динамика была у капсульного... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T04:17+0300
2025-08-28T04:17+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861359422.jpg?1756343856
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне в июне-июле этого года стали покупать на 5% меньше кофе по сравнению с прошлым летом, особенно заметной отрицательная динамика была у капсульного формата, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Кофе - медианная цена 829 рублей, что на 12% выше уровня 2024 года. Число покупок снизилось на 5%", - привели данные аналитики, изучив статистику фискальных чеков за первые два летних месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к растворимому кофе снизился меньше всего в сравнении с другими видами - всего на 4%. Число покупок молотого варианта напитка снизилось на 10%, зернового - на 8%, а кофе в капсулах - на 11%. Ситуация с медианными ценами выглядит следующим образом: растворимый кофе - медианная цена 461 рубль за упаковку (рост на 11%), молотый - 650 рублей (+16%), зерновой - 1508 рублей (+22%), кофе в капсулах - 881 рубль (+17%). "Рост цен на кофе оказывает уже более существенное влияние на потребительский спрос, чем это было в прошлом году. На фоне высокой базы прошлого года, в текущем сезоне число покупок оказалось ниже. Это наблюдается во всех кофейных категориях", - прокомментировал генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
04:17 28.08.2025
 
Россияне стали меньше покупать кофе

Аналитики "Платформы ОФД": россияне стали меньше покупать кофе в июне-июле

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне в июне-июле этого года стали покупать на 5% меньше кофе по сравнению с прошлым летом, особенно заметной отрицательная динамика была у капсульного формата, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Кофе - медианная цена 829 рублей, что на 12% выше уровня 2024 года. Число покупок снизилось на 5%", - привели данные аналитики, изучив статистику фискальных чеков за первые два летних месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Интерес к растворимому кофе снизился меньше всего в сравнении с другими видами - всего на 4%. Число покупок молотого варианта напитка снизилось на 10%, зернового - на 8%, а кофе в капсулах - на 11%.
Ситуация с медианными ценами выглядит следующим образом: растворимый кофе - медианная цена 461 рубль за упаковку (рост на 11%), молотый - 650 рублей (+16%), зерновой - 1508 рублей (+22%), кофе в капсулах - 881 рубль (+17%).
"Рост цен на кофе оказывает уже более существенное влияние на потребительский спрос, чем это было в прошлом году. На фоне высокой базы прошлого года, в текущем сезоне число покупок оказалось ниже. Это наблюдается во всех кофейных категориях", - прокомментировал генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала