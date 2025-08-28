Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/rossijane-861360428.html
Спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос
Спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос - 28.08.2025, ПРАЙМ
Спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос
Россияне продлевают лето: спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T06:00+0300
2025-08-28T06:22+0300
недвижимость
бизнес
россия
крым
дагестан
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861360428.jpg?1756351368
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне продлевают лето: спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число бронирований посуточных квартир увеличилось почти на четверть, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Путешествий". "На бархатный сезон забронировали на 83% больше загородных объектов в "Авито Путешествиях", чем год назад. Количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь год к году выросло на 24%", - говорится в исследовании. В сегменте посуточной аренды загородного жилья лидером первых двух месяцев осени обещает стать Краснодарский край. Кроме того, в число самых популярных по числу бронирований загородных домов, дач и коттеджей регионов вошли Карелия, Крым, Дагестан и Ставропольский край. Там добавили, что положительная динамика в сегменте домов в первую очередь отмечалась в Карачаево-Черкесии - на 54%, в Адыгее - на 45%, в Ленинградской области - на 44%, в Ставропольском крае и Московской области - на 43% в каждом, во Владимирской области - на 40% и в Калининградской - на 38%. Самые доступные цены на посуточную аренду загородных объектов среди регионов-лидеров аналитики отметили в Астраханской области - 4,3 тысячи рублей, Крыму - 6,2 тысячи рублей, Дагестане - 6,5 тысячи рублей, Ставропольском крае - 6,6 тысячи рублей и Республике Алтай - 6,8 тысячи рублей. Загородное жилье в сентябре и октябре в среднем по России снимают на пять ночей. По подсчетам аналитиков, лидером сезона по аренде посуточных квартир также обещает стать Краснодарский край - продлить лето в этом регионе планирует каждый пятый путешественник. Также в топ регионов по популярности вошли Ленинградская и Калининградская области, Крым, Московская область и Ставропольский край, а также Татарстан. Отмечается, что предложение посуточных квартир по сравнению с концом лета 2024 года в целом по стране увеличилось на 26%. Сильнее всего выбор объектов вырос в Нижегородской и Волгоградской областях, Калининградской области, Приморском крае, Московской и Свердловской областях. При этом самая доступная аренда посуточных квартир среди регионов-лидеров по числу бронирований на сентябрь и октябрь - в Новосибирской области - 3,1 тысячи рублей, Дагестане - 3,2 тысячи рублей, Волгоградской, Ростовской - по 3,3 тысячи рублей и Свердловской областях - 3,5 тысячи рублей. В среднем по России квартиры на этот период бронируют на пять ночей.
крым
дагестан
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, крым, дагестан, краснодарский край
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Дагестан, Краснодарский край
06:00 28.08.2025 (обновлено: 06:22 28.08.2025)
 
Спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос

"Авито Путешествия": спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос на 83%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне продлевают лето: спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число бронирований посуточных квартир увеличилось почти на четверть, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Путешествий".
"На бархатный сезон забронировали на 83% больше загородных объектов в "Авито Путешествиях", чем год назад. Количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь год к году выросло на 24%", - говорится в исследовании.
В сегменте посуточной аренды загородного жилья лидером первых двух месяцев осени обещает стать Краснодарский край. Кроме того, в число самых популярных по числу бронирований загородных домов, дач и коттеджей регионов вошли Карелия, Крым, Дагестан и Ставропольский край.
Там добавили, что положительная динамика в сегменте домов в первую очередь отмечалась в Карачаево-Черкесии - на 54%, в Адыгее - на 45%, в Ленинградской области - на 44%, в Ставропольском крае и Московской области - на 43% в каждом, во Владимирской области - на 40% и в Калининградской - на 38%.
Самые доступные цены на посуточную аренду загородных объектов среди регионов-лидеров аналитики отметили в Астраханской области - 4,3 тысячи рублей, Крыму - 6,2 тысячи рублей, Дагестане - 6,5 тысячи рублей, Ставропольском крае - 6,6 тысячи рублей и Республике Алтай - 6,8 тысячи рублей. Загородное жилье в сентябре и октябре в среднем по России снимают на пять ночей.
По подсчетам аналитиков, лидером сезона по аренде посуточных квартир также обещает стать Краснодарский край - продлить лето в этом регионе планирует каждый пятый путешественник. Также в топ регионов по популярности вошли Ленинградская и Калининградская области, Крым, Московская область и Ставропольский край, а также Татарстан.
Отмечается, что предложение посуточных квартир по сравнению с концом лета 2024 года в целом по стране увеличилось на 26%. Сильнее всего выбор объектов вырос в Нижегородской и Волгоградской областях, Калининградской области, Приморском крае, Московской и Свердловской областях.
При этом самая доступная аренда посуточных квартир среди регионов-лидеров по числу бронирований на сентябрь и октябрь - в Новосибирской области - 3,1 тысячи рублей, Дагестане - 3,2 тысячи рублей, Волгоградской, Ростовской - по 3,3 тысячи рублей и Свердловской областях - 3,5 тысячи рублей. В среднем по России квартиры на этот период бронируют на пять ночей.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯКРЫМДагестанКраснодарский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала