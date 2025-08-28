https://1prime.ru/20250828/rossijane-861360428.html

Спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос - 28.08.2025

2025-08-28T06:00+0300

2025-08-28T06:00+0300

2025-08-28T06:22+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне продлевают лето: спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число бронирований посуточных квартир увеличилось почти на четверть, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Путешествий". "На бархатный сезон забронировали на 83% больше загородных объектов в "Авито Путешествиях", чем год назад. Количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь год к году выросло на 24%", - говорится в исследовании. В сегменте посуточной аренды загородного жилья лидером первых двух месяцев осени обещает стать Краснодарский край. Кроме того, в число самых популярных по числу бронирований загородных домов, дач и коттеджей регионов вошли Карелия, Крым, Дагестан и Ставропольский край. Там добавили, что положительная динамика в сегменте домов в первую очередь отмечалась в Карачаево-Черкесии - на 54%, в Адыгее - на 45%, в Ленинградской области - на 44%, в Ставропольском крае и Московской области - на 43% в каждом, во Владимирской области - на 40% и в Калининградской - на 38%. Самые доступные цены на посуточную аренду загородных объектов среди регионов-лидеров аналитики отметили в Астраханской области - 4,3 тысячи рублей, Крыму - 6,2 тысячи рублей, Дагестане - 6,5 тысячи рублей, Ставропольском крае - 6,6 тысячи рублей и Республике Алтай - 6,8 тысячи рублей. Загородное жилье в сентябре и октябре в среднем по России снимают на пять ночей. По подсчетам аналитиков, лидером сезона по аренде посуточных квартир также обещает стать Краснодарский край - продлить лето в этом регионе планирует каждый пятый путешественник. Также в топ регионов по популярности вошли Ленинградская и Калининградская области, Крым, Московская область и Ставропольский край, а также Татарстан. Отмечается, что предложение посуточных квартир по сравнению с концом лета 2024 года в целом по стране увеличилось на 26%. Сильнее всего выбор объектов вырос в Нижегородской и Волгоградской областях, Калининградской области, Приморском крае, Московской и Свердловской областях. При этом самая доступная аренда посуточных квартир среди регионов-лидеров по числу бронирований на сентябрь и октябрь - в Новосибирской области - 3,1 тысячи рублей, Дагестане - 3,2 тысячи рублей, Волгоградской, Ростовской - по 3,3 тысячи рублей и Свердловской областях - 3,5 тысячи рублей. В среднем по России квартиры на этот период бронируют на пять ночей.

