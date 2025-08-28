https://1prime.ru/20250828/rossiya-861380916.html

Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию

Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию - 28.08.2025, ПРАЙМ

Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию

Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T12:39+0300

2025-08-28T12:39+0300

2025-08-28T12:39+0300

политика

запад

япония

украина

владимир путин

мид

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg

ТОКИО, 28 авг – ПРАЙМ. Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о необходимости повышения давления на российскую экономику и расширения поддержки Украины. "Они подтвердили нерушимую поддержку Украине со стороны Великобритании и Японии в деле защиты свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также подтвердили важность повышения давления на российскую военную экономику и расширения поддержки Украины", - отмечается в документе. Не обошлось вновь и без обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения, а также критики в сторону КНДР и Ирана в "предоставлении военной поддержки". "Министры приветствовали растущие связи между Японией и НАТО, в том числе путем поддержки Украины", - говорится в совместном заявлении. Неформальная встреча глав МИД и минобороны стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250828/ssha-861361930.html

запад

япония

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, япония, украина, владимир путин, мид, ес, нато