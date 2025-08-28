Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию - 28.08.2025
Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию
Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию - 28.08.2025, ПРАЙМ
Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию
Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о... | 28.08.2025, ПРАЙМ
ТОКИО, 28 авг – ПРАЙМ. Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о необходимости повышения давления на российскую экономику и расширения поддержки Украины. "Они подтвердили нерушимую поддержку Украине со стороны Великобритании и Японии в деле защиты свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также подтвердили важность повышения давления на российскую военную экономику и расширения поддержки Украины", - отмечается в документе. Не обошлось вновь и без обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения, а также критики в сторону КНДР и Ирана в "предоставлении военной поддержки". "Министры приветствовали растущие связи между Японией и НАТО, в том числе путем поддержки Украины", - говорится в совместном заявлении. Неформальная встреча глав МИД и минобороны стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
12:39 28.08.2025
 
Британия и Япония заявили о необходимости повышения давления на Россию

Главы МО Британии и Японии заявили о необходимости повышения давления на Россию

ТОКИО, 28 авг – ПРАЙМ. Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о необходимости повышения давления на российскую экономику и расширения поддержки Украины.
"Они подтвердили нерушимую поддержку Украине со стороны Великобритании и Японии в деле защиты свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также подтвердили важность повышения давления на российскую военную экономику и расширения поддержки Украины", - отмечается в документе.
Не обошлось вновь и без обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения, а также критики в сторону КНДР и Ирана в "предоставлении военной поддержки".
"Министры приветствовали растущие связи между Японией и НАТО, в том числе путем поддержки Украины", - говорится в совместном заявлении.
Неформальная встреча глав МИД и минобороны стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
