https://1prime.ru/20250828/rossiya-861397806.html

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг слухи о продаже предприятия

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг слухи о продаже предприятия - 28.08.2025, ПРАЙМ

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг слухи о продаже предприятия

Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Мальцев опроверг сообщения о якобы планах продажи предприятия и его увольнении и подчеркнул,... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T17:27+0300

2025-08-28T17:27+0300

2025-08-28T17:27+0300

бизнес

технологии

рф

ркк "энергия"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861397530_0:101:1000:664_1920x0_80_0_0_8f093b577a0290600703cce7f7245367.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Мальцев опроверг сообщения о якобы планах продажи предприятия и его увольнении и подчеркнул, что "Энергия" продолжает работать над разработкой нового космического корабля и Российской орбитальной станции. Ранее в СМИ появилась информация, что РКК "Энергия" якобы планируют продать частному лицу, а генеральный директор предприятия подал в отставку. "Появившаяся в СМИ информация о том, что ведутся обсуждения продажи предприятия, не соответствует действительности. Я, в свою очередь, не покидаю пост генерального директора и не собираюсь этого делать", - сказал Мальцев журналистам. "РКК "Энергия" продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности. Цель нашей команды – наладить ритмичность разработки и производства существующих и перспективных изделий, обеспечивая стабильное развитие предприятия", - добавил он. Мальцев подчеркнул, что РКК "Энергия" является головным предприятием по пилотируемой космонавтике, решает важнейшие задачи по управлению российским сегментом Международной космической станции, созданию пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс". Кроме того, именно коллективу РКК "Энергия" поручены и новейшие проекты - разработка и производство нового пилотируемого транспортного корабля и новой российской орбитальной станции, которые должны обеспечить независимость РФ в космосе, отметил гендиректор предприятия. "Эти задачи наш коллектив также выполнит", - сказал Мальцев.

https://1prime.ru/20250801/bakanov-860192897.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, рф, ркк "энергия"