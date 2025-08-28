Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гендиректор РКК "Энергия" опроверг слухи о продаже предприятия
Гендиректор РКК "Энергия" опроверг слухи о продаже предприятия - 28.08.2025, ПРАЙМ
Гендиректор РКК "Энергия" опроверг слухи о продаже предприятия
Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Мальцев опроверг сообщения о якобы планах продажи предприятия и его увольнении и подчеркнул,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Мальцев опроверг сообщения о якобы планах продажи предприятия и его увольнении и подчеркнул, что "Энергия" продолжает работать над разработкой нового космического корабля и Российской орбитальной станции. Ранее в СМИ появилась информация, что РКК "Энергия" якобы планируют продать частному лицу, а генеральный директор предприятия подал в отставку. "Появившаяся в СМИ информация о том, что ведутся обсуждения продажи предприятия, не соответствует действительности. Я, в свою очередь, не покидаю пост генерального директора и не собираюсь этого делать", - сказал Мальцев журналистам. "РКК "Энергия" продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности. Цель нашей команды – наладить ритмичность разработки и производства существующих и перспективных изделий, обеспечивая стабильное развитие предприятия", - добавил он. Мальцев подчеркнул, что РКК "Энергия" является головным предприятием по пилотируемой космонавтике, решает важнейшие задачи по управлению российским сегментом Международной космической станции, созданию пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс". Кроме того, именно коллективу РКК "Энергия" поручены и новейшие проекты - разработка и производство нового пилотируемого транспортного корабля и новой российской орбитальной станции, которые должны обеспечить независимость РФ в космосе, отметил гендиректор предприятия. "Эти задачи наш коллектив также выполнит", - сказал Мальцев.
бизнес, технологии, рф, ркк "энергия"
Бизнес, Технологии, РФ, РКК "Энергия"
17:27 28.08.2025
 
Гендиректор РКК "Энергия" опроверг слухи о продаже предприятия

Гендиректор РКК "Энергия" Мальцев опроверг сообщения о планах продажи предприятия

© Фото : ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королёва"Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Мальцев
Гендиректор РКК Энергия Игорь Мальцев - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Мальцев . Архивное фото
© Фото : ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королёва"
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Мальцев опроверг сообщения о якобы планах продажи предприятия и его увольнении и подчеркнул, что "Энергия" продолжает работать над разработкой нового космического корабля и Российской орбитальной станции.
Ранее в СМИ появилась информация, что РКК "Энергия" якобы планируют продать частному лицу, а генеральный директор предприятия подал в отставку.
"Появившаяся в СМИ информация о том, что ведутся обсуждения продажи предприятия, не соответствует действительности. Я, в свою очередь, не покидаю пост генерального директора и не собираюсь этого делать", - сказал Мальцев журналистам.
"РКК "Энергия" продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности. Цель нашей команды – наладить ритмичность разработки и производства существующих и перспективных изделий, обеспечивая стабильное развитие предприятия", - добавил он.
Мальцев подчеркнул, что РКК "Энергия" является головным предприятием по пилотируемой космонавтике, решает важнейшие задачи по управлению российским сегментом Международной космической станции, созданию пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс".
Кроме того, именно коллективу РКК "Энергия" поручены и новейшие проекты - разработка и производство нового пилотируемого транспортного корабля и новой российской орбитальной станции, которые должны обеспечить независимость РФ в космосе, отметил гендиректор предприятия.
"Эти задачи наш коллектив также выполнит", - сказал Мальцев.
Заголовок открываемого материала