https://1prime.ru/20250828/rossiya-861406317.html

В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам

В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам - 28.08.2025, ПРАЙМ

В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам

Кластер по редкоземельным металлам (РЗМ) создадут в Сибири, его концепцию представили на заседании временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совета | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T19:50+0300

2025-08-28T19:50+0300

2025-08-28T19:50+0300

промышленность

россия

рф

красноярский край

сергей шойгу

михаил котюков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82776/52/827765250_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_270a6bcf4d5626c594cbff3e10eff79c.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кластер по редкоземельным металлам (РЗМ) создадут в Сибири, его концепцию представили на заседании временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совета безопасности РФ по сопровождению реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе. Заседание провел секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба аппарата СБ. На заседании с участием руководства заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, научно-образовательных организаций, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, государственных корпораций и ведущих добывающих компаний были обсуждены вопросы о ходе формирования кластера глубокой переработки металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе, создания инновационного научно-технологического центра "Ангаро-Енисейская долина" и реализации совместных инвестиционных проектов. "Наша с вами работа находится в фокусе постоянного внимания президента и правительства, мы ведем работу по конкретным проектам, связанным с развитием промышленного, логистического и энергетического потенциала Сибири", - сказал Шойгу, слова которого приведены в сообщении. Он отметил, что поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по "сборке" новых отраслей на основе критических материалов неразрывно связана с вовлечением в оборот ресурсов и месторождений Сибири. "Это беспрецедентный сырьевой потенциал для создания новой высокотехнологичной индустрии России. На территории СФО производится 90% первичного алюминия, 80% меди, 95% никеля, вырабатывается более 20% электроэнергии, находится более 50% запасов редкоземельных металлов", - отметил Шойгу. "В ходе заседания была представлена концепция формирования Проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам (РЗМ) в Сибири, его планируется разместить в Красноярском крае", - говорится в сообщении. "Необходимость его создания обусловлена особенностью развития технологических отраслей, которые требуют формирования полной цепочки – от руды до конечных изделий", - отметил заместитель секретаря СБ Александр Масленников, курирующий этот проект.

https://1prime.ru/20250828/novak-861394962.html

рф

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф, красноярский край, сергей шойгу, михаил котюков, владимир путин