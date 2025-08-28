Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам - 28.08.2025
В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам
В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам
Кластер по редкоземельным металлам (РЗМ) создадут в Сибири, его концепцию представили на заседании временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совета | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T19:50+0300
2025-08-28T19:50+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кластер по редкоземельным металлам (РЗМ) создадут в Сибири, его концепцию представили на заседании временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совета безопасности РФ по сопровождению реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе. Заседание провел секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба аппарата СБ. На заседании с участием руководства заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, научно-образовательных организаций, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, государственных корпораций и ведущих добывающих компаний были обсуждены вопросы о ходе формирования кластера глубокой переработки металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе, создания инновационного научно-технологического центра "Ангаро-Енисейская долина" и реализации совместных инвестиционных проектов. "Наша с вами работа находится в фокусе постоянного внимания президента и правительства, мы ведем работу по конкретным проектам, связанным с развитием промышленного, логистического и энергетического потенциала Сибири", - сказал Шойгу, слова которого приведены в сообщении. Он отметил, что поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по "сборке" новых отраслей на основе критических материалов неразрывно связана с вовлечением в оборот ресурсов и месторождений Сибири. "Это беспрецедентный сырьевой потенциал для создания новой высокотехнологичной индустрии России. На территории СФО производится 90% первичного алюминия, 80% меди, 95% никеля, вырабатывается более 20% электроэнергии, находится более 50% запасов редкоземельных металлов", - отметил Шойгу. "В ходе заседания была представлена концепция формирования Проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам (РЗМ) в Сибири, его планируется разместить в Красноярском крае", - говорится в сообщении. "Необходимость его создания обусловлена особенностью развития технологических отраслей, которые требуют формирования полной цепочки – от руды до конечных изделий", - отметил заместитель секретаря СБ Александр Масленников, курирующий этот проект.
В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам

Новак поручил проработать идеи для развития металлургической отрасли
Новак поручил проработать идеи для развития металлургической отрасли
Заголовок открываемого материала