Минпромторг поддержал предложение по ужесточению госзакупок компьютеров
2025-08-28T20:29+0300
бизнес
технологии
минпромторг
минфин
рф
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает предложения производителей электроники по ужесточению процедур госзакупок в области компьютеров, ноутбуков и ряда вычислительной техники, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо консорциума "Вычислительная техника" сообщала, что производители электроники предложили Минпромторгу расширить запреты на закупку иностранных компьютеров, ноутбуков и ряда вычислительной техники для госнужд. Для этого предложено ужесточить действующее правило "второй лишний" при госзакупках. "Минпромторг России поддерживает предложения АНО "ВТ", так как они направлены на усиление "защитных" нефинансовых мер поддержки отечественных производителей в сегменте вычислительной техники. Для принятия итогового решения об инициировании соответствующих нормативных изменений требуется проведение предварительной оценки, как и текущей ситуации на отечественном рынке по номенклатуре вычислительной техники, так и прогнозируемого эффекта от изменения мер поддержки", - пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что Минпромторг сейчас проводит оценку реальной возможности покрытия потребности регулируемого рынка. "Что касается авансирования госконтрактов по вычтеху, то соответствующие предложения о расширении сферы применения постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 г. № 2411 "Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства" на отдельные виды радиоэлектронного оборудования (например, компьютеры, вычислительные машины, мониторы и проекторы) уже сформированы и обсуждаются с Минфином России", - добавили в министерстве.
рф
Новости
ru-RU
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает предложения производителей электроники по ужесточению процедур госзакупок в области компьютеров, ноутбуков и ряда вычислительной техники, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо консорциума "Вычислительная техника" сообщала, что производители электроники предложили Минпромторгу
расширить запреты на закупку иностранных компьютеров, ноутбуков и ряда вычислительной техники для госнужд. Для этого предложено ужесточить действующее правило "второй лишний" при госзакупках.
"Минпромторг России поддерживает предложения АНО "ВТ", так как они направлены на усиление "защитных" нефинансовых мер поддержки отечественных производителей в сегменте вычислительной техники. Для принятия итогового решения об инициировании соответствующих нормативных изменений требуется проведение предварительной оценки, как и текущей ситуации на отечественном рынке по номенклатуре вычислительной техники, так и прогнозируемого эффекта от изменения мер поддержки", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что Минпромторг сейчас проводит оценку реальной возможности покрытия потребности регулируемого рынка.
"Что касается авансирования госконтрактов по вычтеху, то соответствующие предложения о расширении сферы применения постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 г. № 2411 "Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства" на отдельные виды радиоэлектронного оборудования (например, компьютеры, вычислительные машины, мониторы и проекторы) уже сформированы и обсуждаются с Минфином
России", - добавили в министерстве.
