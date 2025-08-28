https://1prime.ru/20250828/rossiya-861411128.html

Росавтодор оценивает влияние системы "Платон" на экономику регионов

Росавтодор оценивает влияние системы "Платон" на экономику регионов - 28.08.2025, ПРАЙМ

Росавтодор оценивает влияние системы "Платон" на экономику регионов

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в настоящее время проводит оценку влияния на экономику возможного распространения системы "Платон" на региональные... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T23:06+0300

2025-08-28T23:06+0300

2025-08-28T23:07+0300

бизнес

россия

рф

росавтодор

https://cdnn.1prime.ru/img/82267/24/822672407_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_466ac9587842f7339f4fdb4768735a76.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в настоящее время проводит оценку влияния на экономику возможного распространения системы "Платон" на региональные дороги, говорить о сроках преждевременно, сообщили РИА Новости в ведомстве. Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Ранее в четверг ряд СМИ со ссылкой на проведенную летом этого года ФКУ "Дороги России" госзакупку на разработку системы сбора платежей за проезд по региональным дорогам для водителей тяжеловозов сообщили о планах властей ввести сбор, аналогичный "Платону", в регионах. "В настоящее время оценивается влияние на экономику возможности распространения системы "Платон" на региональные дороги. Для проведения такой оценки нужно провести соответствующие исследования и моделирование", - говорится в сообщении. Уточняется, что только после проведения вышеуказанных процедур будут оцениваться возможность и варианты распространения системы на региональные дороги. "В связи с тем, что никакие исследования еще не проведены, то говорить о каких-либо сроках и деталях преждевременно", - добавили в Росавтодоре.

https://1prime.ru/20250814/mintrans-860732711.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, росавтодор