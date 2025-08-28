https://1prime.ru/20250828/rossiya-861411734.html
Okko и "Среда" приступили к производству сериала по книге Алексея Иванова
Okko и "Среда" приступили к производству сериала по книге Алексея Иванова - 28.08.2025, ПРАЙМ
Okko и "Среда" приступили к производству сериала по книге Алексея Иванова
Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда" приступили к производству сериала по мотивам книги Алексея Иванова "Вегетация", в котором сыграют Алексей... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T23:49+0300
2025-08-28T23:49+0300
2025-08-28T23:49+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83887/39/838873932_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32477ddbe10e404210ac6f0dd8cfd64b.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда" приступили к производству сериала по мотивам книги Алексея Иванова "Вегетация", в котором сыграют Алексей Серебряков и Ксения Трейстер, сообщил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. "Этим летом мы приступили к производству бестселлера Алексея Иванова "Вегетация", - объявил он на презентации нового сезона проектов онлайн-кинотеатра. По словам Гордеева, проект будет первым российским сериалом ХХI века, снятым на кинопленку. В нем будут сочетаться лучшие традиции советской фантастики и новый аутентичный взгляд на постапокалипсис на Урале без тривиальных ходов и западных клише. "Этот сериал начинает эпоху возрождения русской фантастики в кино. Мы не хотим сравнения с зарубежными сериалами, мы хотим создавать свой собственный, неповторимый стиль", - подчеркнул Гордеев. Режиссером-постановщиком "Вегетации" выступит Максим Свешников, а автором сценария и шоураннером – Илья Тилькин. Также в сериале снимутся Алексей Розин, Егор Корешков, Александра Урсуляк, Дмитрий Чеботарёв, Агния Кузнецова, Юрий Быков и другие. Роман "Вегетация" вышел в конце ноября 2024 года. На сегодняшний день роман в печатном/аудио/электронном формате прочитали 150 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250827/massovka-861273731.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83887/39/838873932_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e023ac6d429c2c2347fb692c9fa915da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Okko и "Среда" приступили к производству сериала по книге Алексея Иванова
Okko и "Среда" начали производство сериала по книге Алексея Иванова "Вегетация"
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда" приступили к производству сериала по мотивам книги Алексея Иванова "Вегетация", в котором сыграют Алексей Серебряков и Ксения Трейстер, сообщил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.
"Этим летом мы приступили к производству бестселлера Алексея Иванова "Вегетация", - объявил он на презентации нового сезона проектов онлайн-кинотеатра.
По словам Гордеева, проект будет первым российским сериалом ХХI века, снятым на кинопленку. В нем будут сочетаться лучшие традиции советской фантастики и новый аутентичный взгляд на постапокалипсис на Урале без тривиальных ходов и западных клише.
"Этот сериал начинает эпоху возрождения русской фантастики в кино. Мы не хотим сравнения с зарубежными сериалами, мы хотим создавать свой собственный, неповторимый стиль", - подчеркнул Гордеев.
Режиссером-постановщиком "Вегетации" выступит Максим Свешников, а автором сценария и шоураннером – Илья Тилькин.
Также в сериале снимутся Алексей Розин, Егор Корешков, Александра Урсуляк, Дмитрий Чеботарёв, Агния Кузнецова, Юрий Быков и другие.
Роман "Вегетация" вышел в конце ноября 2024 года. На сегодняшний день роман в печатном/аудио/электронном формате прочитали 150 тысяч человек.
Эксперты отметили рост спроса на массовку в кино