Okko и "Среда" приступили к производству сериала по книге Алексея Иванова

Okko и "Среда" приступили к производству сериала по книге Алексея Иванова

2025-08-28T23:49+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда" приступили к производству сериала по мотивам книги Алексея Иванова "Вегетация", в котором сыграют Алексей Серебряков и Ксения Трейстер, сообщил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. "Этим летом мы приступили к производству бестселлера Алексея Иванова "Вегетация", - объявил он на презентации нового сезона проектов онлайн-кинотеатра. По словам Гордеева, проект будет первым российским сериалом ХХI века, снятым на кинопленку. В нем будут сочетаться лучшие традиции советской фантастики и новый аутентичный взгляд на постапокалипсис на Урале без тривиальных ходов и западных клише. "Этот сериал начинает эпоху возрождения русской фантастики в кино. Мы не хотим сравнения с зарубежными сериалами, мы хотим создавать свой собственный, неповторимый стиль", - подчеркнул Гордеев. Режиссером-постановщиком "Вегетации" выступит Максим Свешников, а автором сценария и шоураннером – Илья Тилькин. Также в сериале снимутся Алексей Розин, Егор Корешков, Александра Урсуляк, Дмитрий Чеботарёв, Агния Кузнецова, Юрий Быков и другие. Роман "Вегетация" вышел в конце ноября 2024 года. На сегодняшний день роман в печатном/аудио/электронном формате прочитали 150 тысяч человек.

