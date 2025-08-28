https://1prime.ru/20250828/rubl-861376582.html
Курс юаня демонстрирует околонулевую динамику в первые часы торгов
Курс юаня демонстрирует околонулевую динамику в первые часы торгов - 28.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня демонстрирует околонулевую динамику в первые часы торгов
Курс рубля остается вблизи уровня предыдущего закрытия у отметки в 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:49+0300
2025-08-28T11:49+0300
2025-08-28T11:49+0300
экономика
рынок
торги
алексей антонов
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля остается вблизи уровня предыдущего закрытия у отметки в 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.44 мск остается на уровне предыдущего открытия, у отметки в 11,23 рубля. "На валютном рынке, как и предыдущие три сессии, отмечалась повышенная волатильность торгов, однако пара "юань-рубль" закрыла среду практически без изменений. На дневном графике пары "юань-рубль" наблюдается попытка слома восходящего тренда от 7 августа с желанием лечь в боковик", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". При этом в дальнейшем, с учётом снижения поддержки рубля со стороны экспортеров в связи с прохождением сегодня пика налоговых выплат, китайская валюта предпримет попытку роста курса, чему будет способствовать умеренное преобладание спроса из-за сезонного постепенного оживления импорта и ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, заключает Богдан Зварич из ПСБ.
https://1prime.ru/20250828/yuan-861370613.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, Торги, Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня демонстрирует околонулевую динамику в первые часы торгов
Курс рубля остается вблизи уровня предыдущего закрытия у отметки в 11,23 рубля
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля остается вблизи уровня предыдущего закрытия у отметки в 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.44 мск остается на уровне предыдущего открытия, у отметки в 11,23 рубля.
"На валютном рынке, как и предыдущие три сессии, отмечалась повышенная волатильность торгов, однако пара "юань-рубль" закрыла среду практически без изменений. На дневном графике пары "юань-рубль" наблюдается попытка слома восходящего тренда от 7 августа с желанием лечь в боковик", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
При этом в дальнейшем, с учётом снижения поддержки рубля со стороны экспортеров в связи с прохождением сегодня пика налоговых выплат, китайская валюта предпримет попытку роста курса, чему будет способствовать умеренное преобладание спроса из-за сезонного постепенного оживления импорта и ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, заключает Богдан Зварич из ПСБ.
Юань открыл торги 28 августа ростом