Курс юаня демонстрирует околонулевую динамику в первые часы торгов

2025-08-28T11:49+0300

экономика

рынок

торги

алексей антонов

богдан зварич

псб

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля остается вблизи уровня предыдущего закрытия у отметки в 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.44 мск остается на уровне предыдущего открытия, у отметки в 11,23 рубля. "На валютном рынке, как и предыдущие три сессии, отмечалась повышенная волатильность торгов, однако пара "юань-рубль" закрыла среду практически без изменений. На дневном графике пары "юань-рубль" наблюдается попытка слома восходящего тренда от 7 августа с желанием лечь в боковик", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". При этом в дальнейшем, с учётом снижения поддержки рубля со стороны экспортеров в связи с прохождением сегодня пика налоговых выплат, китайская валюта предпримет попытку роста курса, чему будет способствовать умеренное преобладание спроса из-за сезонного постепенного оживления импорта и ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, заключает Богдан Зварич из ПСБ.

