Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной сессии

Российский рынок акций демонстрирует символическое снижение в начале основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует символическое снижение в начале основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.03 мск растёт на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 910,93 пункта. В лидерах снижения стоимости - акции "Мечела" (-1,3%), "СПБ биржи" (-1,08%), ОВК (-1,05%), "Ростелекома" (-1,01%), АФК "Система" (-0,94%). С другой стороны, заметно дорожают акции "Селигдара" (+1,12%), "Юнипро" (+1,06%), "Полюса" (+0,66%), банка "Санкт-Петербург" (+0,58%), "Камаза" (+0,43%). "Сегодня ожидаем попыток рынка продолжить тенденцию к росту. При отсутствии негативных новостных тригеров индекс Мосбиржи может попытаться выйти к верхней границе нашего целевого локального диапазона 2880-2950 пунктов", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "Но для закрепления выше и движения к 3000 пунктам рынку нужны новые драйверы, которых пока не видно", - заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

