РЖД впервые показали новые вагоны купе с полками длиной два метра

2025-08-28T08:32+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми, передает корреспондент РИА Новости. Вагон выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". "Спальные места удобнее за счет увеличенных параметров: ширина полок на 3 сантиметра больше, верхняя полка длиннее на 16 сантиметров, а нижняя – на 6 сантиметров… Помимо двух санузлов есть еще и отдельная душевая. В вагонах действует система покупейного регулирования температуры", - говорится в сообщении РЖД к презентации. Каждое купе оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков. "Одно из купе в вагоне выполнено в концепции "МАМА+". Для пассажиров с детьми дополнительно увеличена ширина спальных полок, а интерьер оформлен в ярких тонах", - сообщают РЖД. Это подвижной состав так называемого габарита Т. Ранее РЖД и производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) уже раскрывали некоторые его детали. Так, длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Машиностроительный холдинг также рассказывал, что здесь 40 мест вместо стандартных 36. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорил, что новые вагоны купе с увеличенным габаритом осенью начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

