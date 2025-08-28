https://1prime.ru/20250828/rzhd-861370700.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД после урегулирования всех вопросов протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов, решение о масштабировании технологии будет принято на основании полученных результатов, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он отметил, что согласно тексту постановления, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности такой идентификации. РЖД, по его словам, всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. "После урегулирования всех вопросов, технологию протестируют на одном из действующих маршрутов. На основании полученных результатов будет принято решение о ее дальнейшем масштабировании", - сказал Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, следовало из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он добавлял тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
бизнес, россия, ржд
РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии
РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД после урегулирования всех вопросов протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов, решение о масштабировании технологии будет принято на основании полученных результатов, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин.
Он отметил, что согласно тексту постановления, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности такой идентификации. РЖД, по его словам, всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли.
"После урегулирования всех вопросов, технологию протестируют на одном из действующих маршрутов. На основании полученных результатов будет принято решение о ее дальнейшем масштабировании", - сказал Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, следовало из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он добавлял тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
