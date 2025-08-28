https://1prime.ru/20250828/rzhd-861375457.html

РЖД показали макет беспилотных поездов для БАМа

РЖД показали макет беспилотных поездов для БАМа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД презентовали макет системы беспилотного движения на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), передает корреспондент РИА Новости. Интерактивный макет тренажера по беспилотному движению на БАМе показали на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". По данным РЖД, речь идет о тренажере магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ, а также рабочем месте машиниста-оператора маневровых локомотивов ТЭМ7А и ТЭМ23 для дистанционного управления локомотивами на станциях Лужская-Сортировочная и Челябинск. "Один из знаковых инновационных проектов - автоматизация управления железнодорожным подвижным составом, которая планируется к внедрению на БАМе. Движение поездов без участия машиниста осуществляется с применением средств технического зрения, высокоточного позиционирования, высокоскоростной передачи данных, систем безопасности и технических компонентов инфраструктурного комплекса", - отмечают в РЖД. По данным компании, при движении по заданному маршруту подвижной состав сканирует пространство радарным и лидарным зрением, определяет и идентифицирует окружающие объекты, проводит комплексную аналитику свободности пути, габариты приближенных строений, объектов инфраструктуры, принимая интеллектуальные решения в соответствии с поездной обстановкой, гарантируя максимальную безопасность и эффективность перевозочного процесса. "Внедрение автоматизированной системы управления открывает ряд неоспоримых преимуществ: исключение человеческого фактора минимизирует риск ошибок и, соответственно, наступления непредвиденных чрезвычайных ситуаций; автоматическое управление позволяет оптимизировать прохождение маршрута, сокращая тягово-энергетические и временные затраты; автоматизация процесса управления снижает потребность в машинистах (локомотивных бригадах), что ведет к экономии эксплуатационных расходов", - добавили в компании.

