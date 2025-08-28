https://1prime.ru/20250828/rzhd-861386261.html

РЖД заявили о постоянной хакерской активности

РЖД заявили о постоянной хакерской активности - 28.08.2025, ПРАЙМ

РЖД заявили о постоянной хакерской активности

Хакерская активность наблюдается всегда в отношении большого числа российских предприятий, и "Российские железные дороги" не являются исключением, компания... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T14:26+0300

2025-08-28T14:26+0300

2025-08-28T14:26+0300

технологии

россия

бизнес

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. Хакерская активность наблюдается всегда в отношении большого числа российских предприятий, и "Российские железные дороги" не являются исключением, компания реагирует на все сигналы, в том числе от регуляторов и экспертов по информационной безопасности, и учитывает изменения ситуации с точки зрения киберугрозы, сообщил РИА Новости замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. "Буквально каждый день мы реагируем на все сигналы, которые получаем. И от регуляторов, и от экспертов по информационной безопасности, и то, что мы сами видим. Поэтому это не разовая какая-то акция, мы постоянно реагируем на изменения ситуации с точки зрения киберугрозы", - рассказал он в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Говоря о хакерской активности на текущий момент, замглавы отметил, что она наблюдается регулярно. "Активность наблюдается всегда в отношении большого числа отечественных предприятий, и "Российские железные дороги" - не исключение", - заключил Чаркин.

https://1prime.ru/20250828/rzhd-861375457.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, бизнес, ржд