РЖД добавили опцию просмотра фото на сайте при покупке билета - 28.08.2025
РЖД добавили опцию просмотра фото на сайте при покупке билета
Экономика, Бизнес, РЖД
17:10 28.08.2025
 
РЖД добавили опцию просмотра фото на сайте при покупке билета

РЖД добавили возможность просмотра фото на сайте при покупке билета для 90% поездов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД добавили возможность просмотра фото на сайте при покупке билета для 90% поездов дальнего следования, сообщил начальник департамента пассажирских перевозок компании Николай Костенко и показал в презентации.
"Фото 90% поездов размещены на портале РЖД… Функционал добавлен для того, чтобы пассажир еще на стадии выбора билетов и мест имел визуальное представление о вагоне, в котором ему предстоит путешествовать", - говорится в презентации Костенко, показанной в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Всего в профиле поезда предусмотрено пять фотографий интерьеров - непосредственно купе, коридоры, места общего пользования.
РЖД летом 2024 года сообщали РИА Новости, что сделали на сайте опцию просмотра фотографий интерьера вагона, в том числе полок и туалета, перед покупкой билета на поезд.
Новый функционал, поясняли в компании, добавлен, чтобы пассажир еще на стадии выбора билетов и мест имел визуальное представление о вагонах, которые входят в состав того или иного поезда. При этом представленные фотографии вагонов соответствуют заявленному типу вагона (сидячий, общий, плацкарт, купе, СВ, мягкий), но не являются фотографией конкретного вагона, фактически следующего в составе поезда и в который пассажир покупает билет.
Пассажир вводит в поисковую строку маршрут, дату, определяется с типом вагона, в котором хочет совершить путешествие. Далее можно кликнуть на специальную иконку "Фото" или пролистнуть страницу вниз, чтобы увидеть фотогалерею.
РЖД заявили о постоянной хакерской активности
