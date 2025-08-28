https://1prime.ru/20250828/rzhd-861395910.html
РЖД добавили опцию просмотра фото на сайте при покупке билета
2025-08-28T17:10+0300
экономика
бизнес
ржд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД добавили возможность просмотра фото на сайте при покупке билета для 90% поездов дальнего следования, сообщил начальник департамента пассажирских перевозок компании Николай Костенко и показал в презентации. "Фото 90% поездов размещены на портале РЖД… Функционал добавлен для того, чтобы пассажир еще на стадии выбора билетов и мест имел визуальное представление о вагоне, в котором ему предстоит путешествовать", - говорится в презентации Костенко, показанной в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Всего в профиле поезда предусмотрено пять фотографий интерьеров - непосредственно купе, коридоры, места общего пользования. РЖД летом 2024 года сообщали РИА Новости, что сделали на сайте опцию просмотра фотографий интерьера вагона, в том числе полок и туалета, перед покупкой билета на поезд. Новый функционал, поясняли в компании, добавлен, чтобы пассажир еще на стадии выбора билетов и мест имел визуальное представление о вагонах, которые входят в состав того или иного поезда. При этом представленные фотографии вагонов соответствуют заявленному типу вагона (сидячий, общий, плацкарт, купе, СВ, мягкий), но не являются фотографией конкретного вагона, фактически следующего в составе поезда и в который пассажир покупает билет. Пассажир вводит в поисковую строку маршрут, дату, определяется с типом вагона, в котором хочет совершить путешествие. Далее можно кликнуть на специальную иконку "Фото" или пролистнуть страницу вниз, чтобы увидеть фотогалерею.
