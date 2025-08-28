Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шведский Saab представил ракету для уничтожения беспилотников - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250828/saab-861371403.html
Шведский Saab представил ракету для уничтожения беспилотников
Шведский Saab представил ракету для уничтожения беспилотников - 28.08.2025, ПРАЙМ
Шведский Saab представил ракету для уничтожения беспилотников
Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T10:30+0300
2025-08-28T10:30+0300
вооружения
технологии
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/28/841382833_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_c23fc9e466a51fff17f21b88afb5870f.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. "Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", - говорится в сообщении компании. Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом. Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI) в Лондоне в сентябре этого года.
https://1prime.ru/20250825/istrebiteli-861210882.html
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/28/841382833_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1fc9be107cecd49486ad7e9e818f8d7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, лондон
Вооружения, Технологии, ЛОНДОН
10:30 28.08.2025
 
Шведский Saab представил ракету для уничтожения беспилотников

Шведский Saab представил свой первую ракету для уничтожения беспилотников

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания.
"Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", - говорится в сообщении компании.
Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом.
Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI) в Лондоне в сентябре этого года.
Флаг Швеции
Шведский Saab получил заказ на поставку Таиланду истребителей Gripen
25 августа, 14:31
 
ВооруженияТехнологииЛОНДОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала