Шведский Saab представил ракету для уничтожения беспилотников
2025-08-28T10:30+0300
вооружения
технологии
лондон
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг компания. "Saab представила Nimbrix - свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", - говорится в сообщении компании. Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом. Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSEI) в Лондоне в сентябре этого года.
