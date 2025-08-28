https://1prime.ru/20250828/samolet-861411311.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения для воздушных судов

В аэропорту Калуги ввели ограничения для воздушных судов - 28.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели ограничения для воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T23:15+0300

2025-08-28T23:15+0300

2025-08-28T23:15+0300

бизнес

калуга

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_0:154:2947:1811_1920x0_80_0_0_eed760dcc689dfd8ceaa3a052bc86051.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250827/pvo-861313067.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калуга, росавиация