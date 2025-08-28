https://1prime.ru/20250828/samolet-861411311.html
В аэропорту Калуги ввели ограничения для воздушных судов
В аэропорту Калуги ввели ограничения для воздушных судов - 28.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели ограничения для воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T23:15+0300
2025-08-28T23:15+0300
2025-08-28T23:15+0300
бизнес
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_0:154:2947:1811_1920x0_80_0_0_eed760dcc689dfd8ceaa3a052bc86051.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250827/pvo-861313067.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_163:0:2782:1964_1920x0_80_0_0_9870808e21b74f5d95e12b5961835c22.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели ограничения для воздушных судов
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов