Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка. "Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел "Рынок": появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно", – сообщил банк. Банк рекомендует клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.
09:39 28.08.2025
 
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store

© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка.
"Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел "Рынок": появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно", – сообщил банк.
Банк рекомендует клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.
Заголовок открываемого материала