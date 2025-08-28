https://1prime.ru/20250828/sberbank-861369919.html
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store
2025-08-28T09:39+0300
экономика
банки
финансы
технологии
сбербанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Новое официальное приложение "СберИнвестиции" под названием DriveInvest появилось в App Store, говорится в сообщении Сбербанка. "Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел "Рынок": появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно", – сообщил банк. Банк рекомендует клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.
