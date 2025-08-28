Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более трети россиян отложили сборы в школу на последнюю неделю августа - 28.08.2025
Более трети россиян отложили сборы в школу на последнюю неделю августа
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более трети российских родителей отложили подготовку детей в школу на последнюю неделю августа, при этом большинство семей планирует потратить на канцтовары и другие принадлежности для учебы не больше 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитиков "МТС Adtech", сервиса MWS Tables и "МТС банка", текст которого есть у РИА Новости. Так, 65% опрошенных родителей заранее запланировали подготовку к учебному году, тогда как 35% оставили все необходимые покупки на последнюю неделю августа, выяснили аналитики МТС Adtech, изучив в ходе исследования данные опроса 2500 жителей России, который проводился в июле этого года. Указывается, что 37% родителей в среднем планируют потратить на сборы детей в школу от 10 до 30 тысяч рублей. Еще 17% готовы отдать за школьные принадлежности не больше 10 тысяч рублей, 19% - от 30 тысяч до 50 тысяч, 16% - от 50 до 100 тысяч, остальные готовы заплатить более сотни тысяч рублей, отмечается в исследовании. При этом, как выяснили аналитики MWS Tables, на деле средний бюджет на сборы в школу обходится россиянам в 42,7 тысячи рублей. Наиболее популярные товары для школы - базовые канцтовары (тетради и пишущие предметы), элементы школьной формы (одежда и обувь), а также сумки для сменной обуви. Традиционно самый высокий всплеск продаж школьных товаров по сравнению со среднегодовым показателем наблюдается в сентябре - об этом говорят прошлогодние данные, которые изучили аналитики банка. Спрос на одежду в первый учебный месяц составляет 11% к среднему за год, а на канцтовары и школьные принадлежности - 61%. При этом в августе продажи школьных принадлежностей растут в сравнении с июлем тем сильнее, чем ближе 1 сентября. Так, в первую неделю августа спрос на одежду вырос на 38%, во вторую - на 85%, а в третью - в 2,1 раза. "Если смотреть понедельные значения этого года, то значительный рост в магазинах канцтоваров - на 19% наблюдался в третью неделю августа. Также аналитики отмечают, что в рассматриваемых категориях с каждой неделей растет не только количество транзакций, но и средние чеки", - отметили эксперты банка.
Более трети россиян отложили сборы в школу на последнюю неделю августа

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более трети российских родителей отложили подготовку детей в школу на последнюю неделю августа, при этом большинство семей планирует потратить на канцтовары и другие принадлежности для учебы не больше 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитиков "МТС Adtech", сервиса MWS Tables и "МТС банка", текст которого есть у РИА Новости.
Так, 65% опрошенных родителей заранее запланировали подготовку к учебному году, тогда как 35% оставили все необходимые покупки на последнюю неделю августа, выяснили аналитики МТС Adtech, изучив в ходе исследования данные опроса 2500 жителей России, который проводился в июле этого года.
Указывается, что 37% родителей в среднем планируют потратить на сборы детей в школу от 10 до 30 тысяч рублей. Еще 17% готовы отдать за школьные принадлежности не больше 10 тысяч рублей, 19% - от 30 тысяч до 50 тысяч, 16% - от 50 до 100 тысяч, остальные готовы заплатить более сотни тысяч рублей, отмечается в исследовании.
При этом, как выяснили аналитики MWS Tables, на деле средний бюджет на сборы в школу обходится россиянам в 42,7 тысячи рублей. Наиболее популярные товары для школы - базовые канцтовары (тетради и пишущие предметы), элементы школьной формы (одежда и обувь), а также сумки для сменной обуви.
Традиционно самый высокий всплеск продаж школьных товаров по сравнению со среднегодовым показателем наблюдается в сентябре - об этом говорят прошлогодние данные, которые изучили аналитики банка. Спрос на одежду в первый учебный месяц составляет 11% к среднему за год, а на канцтовары и школьные принадлежности - 61%.
При этом в августе продажи школьных принадлежностей растут в сравнении с июлем тем сильнее, чем ближе 1 сентября. Так, в первую неделю августа спрос на одежду вырос на 38%, во вторую - на 85%, а в третью - в 2,1 раза.
"Если смотреть понедельные значения этого года, то значительный рост в магазинах канцтоваров - на 19% наблюдался в третью неделю августа. Также аналитики отмечают, что в рассматриваемых категориях с каждой неделей растет не только количество транзакций, но и средние чеки", - отметили эксперты банка.
 
Заголовок открываемого материала