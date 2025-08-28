https://1prime.ru/20250828/serbiya-861381462.html

Кабмин Сербии снизит наценки в рознице на 23 категории товаров

БЕЛГРАД, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство Сербии на заседании в четверг приняло постановление о снижении с 1 сентября маржи в розничных сетях на 23 категории товаров широкого потребления для экономической поддержки населения, передает агентство Танюг. Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и дать скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. "Правительство Сербии приняло сегодня постановление об ограничении маржи в торговых сетях до 20% для продукции 23 категорий, как нам подтвердили в минторге… Это молоко и молочная продукция, яйца, безалкогольные напитки и чай, свежие овощи и фрукты, продукты их переработки, хлеб и другая выпечка, бобовые, замороженные продукты, свежие и переработанные мясопродукты, свежая и переработанная рыба, кондитерская продукция и соленые закуски, сахар и мед, мука и тесто, масла и жиры, уксус, рис, соль и приправы. А также бытовая химия, средства личной гигиены, косметика, детское питание и памперсы", - передает агентство, решение кабмина вступает в силу в понедельник, 1 сентября. Меры экономической поддержки принимаются на фоне обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на четверг перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.

