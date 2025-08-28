Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал Яндекс за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе" - 28.08.2025
Суд оштрафовал Яндекс за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
2025-08-28T15:29+0300
2025-08-28T15:29+0300
экономика
технологии
бизнес
россия
яндекс
роскомнадзор
фсб
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с Алисой, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, ФСБ направляла в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удалённого доступа к информационной системе, эксплуатируемой ООО "Яндекс" (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), следует из документов. "ООО "Яндекс" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документах. Таким образом, "Яндекс" признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. Уточняется, что управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило.
технологии, бизнес, россия, яндекс, роскомнадзор, фсб
Экономика, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Яндекс, Роскомнадзор, ФСБ
15:29 28.08.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с Алисой, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, ФСБ направляла в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удалённого доступа к информационной системе, эксплуатируемой ООО "Яндекс" (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), следует из документов.
"ООО "Яндекс" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документах.
Таким образом, "Яндекс" признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства.
Уточняется, что управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило.
