Суд оштрафовал Яндекс за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"

Суд оштрафовал Яндекс за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"

2025-08-28T15:29+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с Алисой, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, ФСБ направляла в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удалённого доступа к информационной системе, эксплуатируемой ООО "Яндекс" (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), следует из документов. "ООО "Яндекс" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документах. Таким образом, "Яндекс" признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. Уточняется, что управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило.

