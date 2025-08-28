Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/shveytsariya-861393844.html
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины - 28.08.2025, ПРАЙМ
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:32+0300
2025-08-28T16:32+0300
экономика
украина
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
ЖЕНЕВА, 28 авг – ПРАЙМ. Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков (около 116 миллионов долларов) выделит государство, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO). "Общий бюджет 12 отобранных проектов составляет 112 миллионов швейцарских франков, из которых 93 миллиона будут профинансированы Швейцарией, а остальная часть – швейцарскими компаниями и украинскими партнёрами. Запуск отобранных проектов запланирован на осень 2025 года", - сообщило ведомство в коммюнике. Будущие проекты включают, в том числе, строительство мастерской по обслуживанию и ремонту техники гуманитарного разминирования и приобретение соответствующего оборудования и проекты в сфере железных дорог: создание линии по производству и поставке рельсовых скреплений и производство контактных сетей. Также Берн профинансирует строительство модульных домов, производство 11 солнечных установок и насосных станций на востоке Украины, инвестирует в восстановление и модернизацию электросетей. Будет создана медицинская лаборатория и центр радиотерапии для лечения онкологических заболеваний. В конце июня правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны. Соглашение позволяет Украине получать безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции", сообщали в SECO. В апреле 2024 года правительство Швейцарии приняло решение укрепить сотрудничество с Украиной до 2036 года и планирует выделить на это в общей сложности 5,65 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250511/shveytsariya-857467142.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, швейцария
Экономика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
16:32 28.08.2025
 
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины

Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на $116 миллионов

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 28 авг – ПРАЙМ. Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков (около 116 миллионов долларов) выделит государство, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO).
"Общий бюджет 12 отобранных проектов составляет 112 миллионов швейцарских франков, из которых 93 миллиона будут профинансированы Швейцарией, а остальная часть – швейцарскими компаниями и украинскими партнёрами. Запуск отобранных проектов запланирован на осень 2025 года", - сообщило ведомство в коммюнике.
Будущие проекты включают, в том числе, строительство мастерской по обслуживанию и ремонту техники гуманитарного разминирования и приобретение соответствующего оборудования и проекты в сфере железных дорог: создание линии по производству и поставке рельсовых скреплений и производство контактных сетей.
Также Берн профинансирует строительство модульных домов, производство 11 солнечных установок и насосных станций на востоке Украины, инвестирует в восстановление и модернизацию электросетей. Будет создана медицинская лаборатория и центр радиотерапии для лечения онкологических заболеваний.
В конце июня правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны. Соглашение позволяет Украине получать безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции", сообщали в SECO.
В апреле 2024 года правительство Швейцарии приняло решение укрепить сотрудничество с Украиной до 2036 года и планирует выделить на это в общей сложности 5,65 миллиарда долларов.
Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Политик объяснил, почему Швейцария не может быть посредником на Украине
11 мая, 20:27
 
ЭкономикаУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала