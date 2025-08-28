https://1prime.ru/20250828/shveytsariya-861393844.html

Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины

Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины - 28.08.2025, ПРАЙМ

Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины

Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T16:32+0300

2025-08-28T16:32+0300

2025-08-28T16:32+0300

экономика

украина

швейцария

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЖЕНЕВА, 28 авг – ПРАЙМ. Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков (около 116 миллионов долларов) выделит государство, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO). "Общий бюджет 12 отобранных проектов составляет 112 миллионов швейцарских франков, из которых 93 миллиона будут профинансированы Швейцарией, а остальная часть – швейцарскими компаниями и украинскими партнёрами. Запуск отобранных проектов запланирован на осень 2025 года", - сообщило ведомство в коммюнике. Будущие проекты включают, в том числе, строительство мастерской по обслуживанию и ремонту техники гуманитарного разминирования и приобретение соответствующего оборудования и проекты в сфере железных дорог: создание линии по производству и поставке рельсовых скреплений и производство контактных сетей. Также Берн профинансирует строительство модульных домов, производство 11 солнечных установок и насосных станций на востоке Украины, инвестирует в восстановление и модернизацию электросетей. Будет создана медицинская лаборатория и центр радиотерапии для лечения онкологических заболеваний. В конце июня правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны. Соглашение позволяет Украине получать безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции", сообщали в SECO. В апреле 2024 года правительство Швейцарии приняло решение укрепить сотрудничество с Украиной до 2036 года и планирует выделить на это в общей сложности 5,65 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250511/shveytsariya-857467142.html

украина

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, швейцария