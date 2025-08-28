https://1prime.ru/20250828/sk-861367769.html

"Ангарский маньяк" признался в убийстве еще двух женщин

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Следователи предъявили "Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову новое обвинение в убийстве двух женщин, чьи тела были найдены в 2008 году, сообщила пресс-служба СК РФ. Как сообщили в ведомстве, следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Тогда предварительное следствие по делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. "В настоящее время Попкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ", - сообщили в ведомстве. На основании материалов дела, ввиду идентичности почерка злоумышленника следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к совершенному преступлению. "Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. Сегодня следователи ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в ведомстве.По версии следствия, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку местности на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. В процессе знакомства между ними произошла ссора. В ходе конфликта, пока одна из жертв сидела в автомобиле, Попков накинул на шею девушке на улице веревку и стал своими руками стягивать ее концы. Убедившись, что она не подает признаков жизни, фигурант вернулся к машине, вывел из нее вторую женщину, после чего убил ее аналогичным способом.

