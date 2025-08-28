США могут обеспечить ресурсами западных военных, пишет FT

https://1prime.ru/20250828/smi-861387841.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859591824_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_367bd367e77ae122d3353f8741aa1934.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на чиновников. "Американские официальные лица из нацбезопасности и обороны недавно сообщили европейским коллегам, что Америка может предоставить ресурсы для разведки и слежки, структуры управления и контроля, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности Украины, западным войскам, участвующим в гарантиях безопасности", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров. Как отмечает газета, это "серьезный сдвиг позиции" Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Американские официальные лица из нацбезопасности и обороны недавно сообщили европейским коллегам, что Америка может предоставить ресурсы для разведки и слежки, структуры управления и контроля, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности Украины, западным войскам, участвующим в гарантиях безопасности", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.
Как отмечает газета, это "серьезный сдвиг позиции" Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
