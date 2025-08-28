Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут обеспечить ресурсами западных военных, пишет FT - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250828/smi-861387841.html
США могут обеспечить ресурсами западных военных, пишет FT
США могут обеспечить ресурсами западных военных, пишет FT - 28.08.2025, ПРАЙМ
США могут обеспечить ресурсами западных военных, пишет FT
США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:47+0300
2025-08-28T14:47+0300
политика
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
financial times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859591824_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_367bd367e77ae122d3353f8741aa1934.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на чиновников. "Американские официальные лица из нацбезопасности и обороны недавно сообщили европейским коллегам, что Америка может предоставить ресурсы для разведки и слежки, структуры управления и контроля, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности Украины, западным войскам, участвующим в гарантиях безопасности", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров. Как отмечает газета, это "серьезный сдвиг позиции" Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://1prime.ru/20250827/ssha-861336729.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859591824_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3bd38dfefc6b006edf1fae62267b0c5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, вашингтон, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, financial times, ес
Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, Financial Times, ЕС
14:47 28.08.2025
 
США могут обеспечить ресурсами западных военных, пишет FT

FT: США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами на Украине

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США на здании посольства
Флаг США на здании посольства - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Американские официальные лица из нацбезопасности и обороны недавно сообщили европейским коллегам, что Америка может предоставить ресурсы для разведки и слежки, структуры управления и контроля, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности Украины, западным войскам, участвующим в гарантиях безопасности", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.
Как отмечает газета, это "серьезный сдвиг позиции" Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
США призвали Европу активнее подключиться к решению конфликта на Украине
Вчера, 16:15
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФFinancial TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала