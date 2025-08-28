Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты - 28.08.2025
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты
2025-08-28T11:40+0300
2025-08-28T11:40+0300
экономика
общество
москва
сергей собянин
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Оклады и зарплаты педагогов в Москве будут значительно повышены с 1 сентября, соответствующее решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", - сказал Собянин, выступая на ежегодном педагогическом совете.
москва
2025
общество , москва, сергей собянин
Экономика, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
11:40 28.08.2025
 
Учитель на уроке
© РИА Новости . Сергей Пятаков
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Оклады и зарплаты педагогов в Москве будут значительно повышены с 1 сентября, соответствующее решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", - сказал Собянин, выступая на ежегодном педагогическом совете.
