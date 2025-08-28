https://1prime.ru/20250828/sobyanin-861375745.html

Московским педагогам повысят оклады и зарплаты

Московским педагогам повысят оклады и зарплаты - 28.08.2025, ПРАЙМ

Московским педагогам повысят оклады и зарплаты

Оклады и зарплаты педагогов в Москве будут значительно повышены с 1 сентября, соответствующее решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T11:40+0300

2025-08-28T11:40+0300

2025-08-28T11:40+0300

экономика

общество

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860939092_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_20259717057d4cde3083bcdcc86595e7.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Оклады и зарплаты педагогов в Москве будут значительно повышены с 1 сентября, соответствующее решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", - сказал Собянин, выступая на ежегодном педагогическом совете.

https://1prime.ru/20250827/zaplaty-861347406.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, сергей собянин