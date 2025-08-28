Московским педагогам повысят оклады и зарплаты

https://1prime.ru/20250828/sobyanin-861375745.html
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Оклады и зарплаты педагогов в Москве будут значительно повышены с 1 сентября, соответствующее решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", - сказал Собянин, выступая на ежегодном педагогическом совете.
