Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20 регионов получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/sredstva-861382518.html
20 регионов получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры
20 регионов получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 28.08.2025, ПРАЙМ
20 регионов получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Более 28 миллиардов рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 20 российских регионах в рамках казначейских инфраструктурных кредитов,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T13:09+0300
2025-08-28T13:09+0300
экономика
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/31/757223167_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_4347b2a2cf1f132c87e677f83c9a11a3.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более 28 миллиардов рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 20 российских регионах в рамках казначейских инфраструктурных кредитов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в 20 регионах страны было одобрено еще 53 проекта в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. "Это всё модернизация коммунальной инфраструктуры. Среди объектов - жизненно необходимые котельные, сети тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения. В целом планируется строительство, реконструкция и ремонт 131 объекта. На эти цели направим 27,6 миллиарда рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, на модернизацию ЖКХ на текущий момент одобрены заявки 57 регионов на 146,75 миллиарда рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. "Поручил главам регионов держать эти задачи на личном контроле. Эта работа имеет большое значение. Для сотен тысяч граждан улучшится качество оказываемых коммунальных услуг. Дома, школы, детсады будут обеспечены более стабильным теплом, водоснабжением", - подчеркнул Хуснуллин.
https://1prime.ru/20250821/mishustin-861044113.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/31/757223167_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_f3d0a19a260edb4f537408cba2a53da4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, марат хуснуллин
Экономика, РФ, Марат Хуснуллин
13:09 28.08.2025
 
20 регионов получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры

В 20 регионов направят 28 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Тепло- и водоснабжение могут быть переведены на долгосрочную систему тарифного регулирования - ФСТ
Тепло- и водоснабжение могут быть переведены на долгосрочную систему тарифного регулирования - ФСТ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более 28 миллиардов рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 20 российских регионах в рамках казначейских инфраструктурных кредитов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, в 20 регионах страны было одобрено еще 53 проекта в рамках казначейских инфраструктурных кредитов.
"Это всё модернизация коммунальной инфраструктуры. Среди объектов - жизненно необходимые котельные, сети тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения. В целом планируется строительство, реконструкция и ремонт 131 объекта. На эти цели направим 27,6 миллиарда рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, на модернизацию ЖКХ на текущий момент одобрены заявки 57 регионов на 146,75 миллиарда рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов.
"Поручил главам регионов держать эти задачи на личном контроле. Эта работа имеет большое значение. Для сотен тысяч граждан улучшится качество оказываемых коммунальных услуг. Дома, школы, детсады будут обеспечены более стабильным теплом, водоснабжением", - подчеркнул Хуснуллин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Правительство направит максимальные средства на модернизацию ЖКХ в регионах
21 августа, 14:04
 
ЭкономикаРФМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала