20 регионов получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры
2025-08-28T13:09+0300
экономика
рф
марат хуснуллин
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более 28 миллиардов рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 20 российских регионах в рамках казначейских инфраструктурных кредитов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в 20 регионах страны было одобрено еще 53 проекта в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. "Это всё модернизация коммунальной инфраструктуры. Среди объектов - жизненно необходимые котельные, сети тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения. В целом планируется строительство, реконструкция и ремонт 131 объекта. На эти цели направим 27,6 миллиарда рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, на модернизацию ЖКХ на текущий момент одобрены заявки 57 регионов на 146,75 миллиарда рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. "Поручил главам регионов держать эти задачи на личном контроле. Эта работа имеет большое значение. Для сотен тысяч граждан улучшится качество оказываемых коммунальных услуг. Дома, школы, детсады будут обеспечены более стабильным теплом, водоснабжением", - подчеркнул Хуснуллин.
