На Западе рассказали, как США и Британия искали якобы российскую подлодку

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Согласно информации из британского таблоида The Sun, ссылающегося на источники, Великобритания, Норвегия и США в течение двух дней проводили поиски, направленные на обнаружение предполагаемой российской субмарины в акватории Норвежского моря. "Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов", — говорится в материале. Газета сообщает, что в операции участвовали противолодочные самолеты P-8A Poseidon, принадлежащие военно-воздушным силам Великобритании и США, а также ВВС Норвегии. "Министерство обороны подтвердило, что это была операция, а не учения, но отказалось разглашать подробности", — сообщается в статье. На данный момент информация об итогах поисков отсутствует. Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва ранее высказывала озабоченность увеличением военных сил НАТО в Европе. Представители Кремля отмечают, что Россия не представляет угрозы, но не будет игнорировать потенциально опасные для её интересов действия.

