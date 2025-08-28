Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, как США и Британия искали якобы российскую подлодку - 28.08.2025
На Западе рассказали, как США и Британия искали якобы российскую подлодку
2025-08-28T06:58+0300
2025-08-28T06:59+0300
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Согласно информации из британского таблоида The Sun, ссылающегося на источники, Великобритания, Норвегия и США в течение двух дней проводили поиски, направленные на обнаружение предполагаемой российской субмарины в акватории Норвежского моря. "Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов", — говорится в материале. Газета сообщает, что в операции участвовали противолодочные самолеты P-8A Poseidon, принадлежащие военно-воздушным силам Великобритании и США, а также ВВС Норвегии. "Министерство обороны подтвердило, что это была операция, а не учения, но отказалось разглашать подробности", — сообщается в статье. На данный момент информация об итогах поисков отсутствует. Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва ранее высказывала озабоченность увеличением военных сил НАТО в Европе. Представители Кремля отмечают, что Россия не представляет угрозы, но не будет игнорировать потенциально опасные для её интересов действия.
россия, великобритания, норвегия, сша, нато, the sun
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НОРВЕГИЯ, США, НАТО, The Sun
06:58 28.08.2025 (обновлено: 06:59 28.08.2025)
 
На Западе рассказали, как США и Британия искали якобы российскую подлодку

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Согласно информации из британского таблоида The Sun, ссылающегося на источники, Великобритания, Норвегия и США в течение двух дней проводили поиски, направленные на обнаружение предполагаемой российской субмарины в акватории Норвежского моря.
"Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов", — говорится в материале.
Газета сообщает, что в операции участвовали противолодочные самолеты P-8A Poseidon, принадлежащие военно-воздушным силам Великобритании и США, а также ВВС Норвегии.
"Министерство обороны подтвердило, что это была операция, а не учения, но отказалось разглашать подробности", — сообщается в статье.
На данный момент информация об итогах поисков отсутствует.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва ранее высказывала озабоченность увеличением военных сил НАТО в Европе. Представители Кремля отмечают, что Россия не представляет угрозы, но не будет игнорировать потенциально опасные для её интересов действия.
