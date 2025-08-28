В Британии рассказали о гарантиях безопасности для Киева
FT: новый план США по Украине скоро будет представлен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В США собираются вскоре представить новую стратегию по предоставлению гарантий безопасности Украине, сообщает британская газета Financial Times на основе данных от своих источников.
"Представители (Белого дома. — Прим. Ред.) говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности", — говорится в материале.
Однако издание указывает, что остается много нерешенных вопросов, главным из которых является необходимость получить одобрение России на размещение иностранных военных на территории Украины.
"Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко", — пишет газета.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу украинскую делегацию под руководством главы его офиса Андрея Ермака ждут в США для обсуждения гарантий безопасности. Ранее на этой неделе Financial Times сообщила, что западные страны задумываются о создании как минимум трех "линий обороны" для урегулирования конфликта в Украине, где украинские границы будут защищены ВСУ, подготовленными и вооруженными странами НАТО, а европейские "силы сдерживания" будут действовать как "третья линия обороны".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами подчеркнул, что гарантии безопасности, которые может получить Киев, нельзя сравнить с обязательствами НАТО. Он также заверил, что американские войска не появятся на Украине во время его президентства. Агентство Блумберг сообщило, что поддержка безопасности Киева от США и Европы будет основана на "коалиции желающих", которая может включить в себя многонациональные силы.
Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, для безопасности Украины необходимо достигнуть консенсуса, учитывающий ключевые интересы Москвы. В Министерстве иностранных дел России заявили, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации конфликта. Высказывания о возможном размещении таких контингентов, звучащие из Великобритании и других европейских стран, в России расценивают как провокации к продолжению военных действий.