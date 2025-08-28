https://1prime.ru/20250828/ssha-861361930.html

В Британии рассказали о гарантиях безопасности для Киева

В Британии рассказали о гарантиях безопасности для Киева - 28.08.2025

В Британии рассказали о гарантиях безопасности для Киева

В США собираются вскоре представить новую стратегию по предоставлению гарантий безопасности Украине, сообщает британская газета Financial Times на основе данных

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В США собираются вскоре представить новую стратегию по предоставлению гарантий безопасности Украине, сообщает британская газета Financial Times на основе данных от своих источников. "Представители (Белого дома. — Прим. Ред.) говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности", — говорится в материале. Однако издание указывает, что остается много нерешенных вопросов, главным из которых является необходимость получить одобрение России на размещение иностранных военных на территории Украины. "Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко", — пишет газета. Тем не менее, в ЕС настроены на "осторожный оптимизм", полагая, что основное препятствие — нежелание Трампа предоставлять помощь — удалось преодолеть. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу украинскую делегацию под руководством главы его офиса Андрея Ермака ждут в США для обсуждения гарантий безопасности. Ранее на этой неделе Financial Times сообщила, что западные страны задумываются о создании как минимум трех "линий обороны" для урегулирования конфликта в Украине, где украинские границы будут защищены ВСУ, подготовленными и вооруженными странами НАТО, а европейские "силы сдерживания" будут действовать как "третья линия обороны". На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами подчеркнул, что гарантии безопасности, которые может получить Киев, нельзя сравнить с обязательствами НАТО. Он также заверил, что американские войска не появятся на Украине во время его президентства. Агентство Блумберг сообщило, что поддержка безопасности Киева от США и Европы будет основана на "коалиции желающих", которая может включить в себя многонациональные силы. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, для безопасности Украины необходимо достигнуть консенсуса, учитывающий ключевые интересы Москвы. В Министерстве иностранных дел России заявили, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации конфликта. Высказывания о возможном размещении таких контингентов, звучащие из Великобритании и других европейских стран, в России расценивают как провокации к продолжению военных действий.

