СМИ рассказали, что случилось в США после визита Путина - 28.08.2025
СМИ рассказали, что случилось в США после визита Путина
Ведущий специалист ЦРУ по российским вопросам лишилась доступа к закрытой информации после поездки Владимира Путина на Аляску, сообщает Washington Post. | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ведущий специалист ЦРУ по российским вопросам лишилась доступа к закрытой информации после поездки Владимира Путина на Аляску, сообщает Washington Post.&quot;Четыре дня спустя сотрудница ЦРУ работала в штаб-квартире агентства в Лэнгли, когда ее внезапно вызвали в отдел службы безопасности. Там ей сообщили, что ее лишили допуска к секретным материалам. За считанные минуты ее 29-летняя карьера в агентстве фактически завершилась&quot;, — отмечается в статье.Журналисты указали, что сотрудница специализировалась на подготовке к встрече лидеров стран.Отмечено, что она должна была занять значимую позицию в одной из стран Европы; ее назначение одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военном объекте Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам их встречи они высказали общий настрой на достижение результатов и отметили множество направлений для совместной деятельности. Президенты также выразили готовность содействовать мирному разрешению конфликта на Украине.
11:57 28.08.2025
 
СМИ рассказали, что случилось в США после визита Путина

Встреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ведущий специалист ЦРУ по российским вопросам лишилась доступа к закрытой информации после поездки Владимира Путина на Аляску, сообщает Washington Post.

"Четыре дня спустя сотрудница ЦРУ работала в штаб-квартире агентства в Лэнгли, когда ее внезапно вызвали в отдел службы безопасности. Там ей сообщили, что ее лишили допуска к секретным материалам. За считанные минуты ее 29-летняя карьера в агентстве фактически завершилась", — отмечается в статье.

Журналисты указали, что сотрудница специализировалась на подготовке к встрече лидеров стран.
Отмечено, что она должна была занять значимую позицию в одной из стран Европы; ее назначение одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.
15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военном объекте Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам их встречи они высказали общий настрой на достижение результатов и отметили множество направлений для совместной деятельности. Президенты также выразили готовность содействовать мирному разрешению конфликта на Украине.
