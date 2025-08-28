https://1prime.ru/20250828/ssha-861376902.html

СМИ рассказали, что случилось в США после визита Путина

Ведущий специалист ЦРУ по российским вопросам лишилась доступа к закрытой информации после поездки Владимира Путина на Аляску, сообщает Washington Post.

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ведущий специалист ЦРУ по российским вопросам лишилась доступа к закрытой информации после поездки Владимира Путина на Аляску, сообщает Washington Post."Четыре дня спустя сотрудница ЦРУ работала в штаб-квартире агентства в Лэнгли, когда ее внезапно вызвали в отдел службы безопасности. Там ей сообщили, что ее лишили допуска к секретным материалам. За считанные минуты ее 29-летняя карьера в агентстве фактически завершилась", — отмечается в статье.Журналисты указали, что сотрудница специализировалась на подготовке к встрече лидеров стран.Отмечено, что она должна была занять значимую позицию в одной из стран Европы; ее назначение одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военном объекте Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам их встречи они высказали общий настрой на достижение результатов и отметили множество направлений для совместной деятельности. Президенты также выразили готовность содействовать мирному разрешению конфликта на Украине.

