Минторг США повысил оценку роста ВВП страны во втором квартале

2025-08-28T15:37+0300

экономика

сша

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.При этом в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2,1%, предварительные данные показали рост на 2%.Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составил 1,6% после 0,5% в предыдущем квартале. Предварительная оценка предполагала увеличение показателя на 1,4%.В первом квартале ВВП США снизился на 0,5% в пересчете на год, в годовом - вырос на 2%.Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

