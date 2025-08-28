https://1prime.ru/20250828/ssha-861396519.html

В США предсказали новые войны в Европе при распаде Евросоюза

При распаде Европейского Союза жители стран Европы могут столкнуться с новыми конфликтами на собственных землях, отметил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works. "Когда Европа развалится — а это неизбежно, — мы увидим новые конфликты прямо на ее территории. Эти войны будут страшными и сопоставимыми по разрушительным последствиям и потерям с текущими событиями на Украине", — подчеркнул он. По мнению аналитика, Россия не стремится к подобному развитию событий, так как ей важна стабильность. "Идея, что Россия радуется развалу Европы или НАТО, — это нелепо. Москве нужна стабильность и предсказуемость. Однако сегодня мы видим лишь хаос и неопределенность", — заявил бывший разведчик. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что любые варианты размещения войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкой эскалации напряженности. Высказывания, звучащие в Великобритании и других странах Европы о возможном размещении контингента из стран НАТО в Украине, российское ведомство рассматривает как провокацию продолжения конфликта. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, ни один из европейских лидеров до сих пор не уделил внимание вопросу безопасности России. Министр также заявил, что исключение Москвы из обсуждения гарантий безопасности для Украины недопустимо.

