https://1prime.ru/20250828/ssha-861396519.html
В США предсказали новые войны в Европе при распаде Евросоюза
В США предсказали новые войны в Европе при распаде Евросоюза - 28.08.2025, ПРАЙМ
В США предсказали новые войны в Европе при распаде Евросоюза
При распаде Европейского Союза жители стран Европы могут столкнуться с новыми конфликтами на собственных землях, отметил бывший офицер разведки Корпуса морской... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T17:05+0300
2025-08-28T17:05+0300
2025-08-28T17:05+0300
европа
москва
украина
скотт риттер
сергей лавров
нато
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
При распаде Европейского Союза жители стран Европы могут столкнуться с новыми конфликтами на собственных землях, отметил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works. "Когда Европа развалится — а это неизбежно, — мы увидим новые конфликты прямо на ее территории. Эти войны будут страшными и сопоставимыми по разрушительным последствиям и потерям с текущими событиями на Украине", — подчеркнул он. По мнению аналитика, Россия не стремится к подобному развитию событий, так как ей важна стабильность. "Идея, что Россия радуется развалу Европы или НАТО, — это нелепо. Москве нужна стабильность и предсказуемость. Однако сегодня мы видим лишь хаос и неопределенность", — заявил бывший разведчик. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что любые варианты размещения войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкой эскалации напряженности. Высказывания, звучащие в Великобритании и других странах Европы о возможном размещении контингента из стран НАТО в Украине, российское ведомство рассматривает как провокацию продолжения конфликта. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, ни один из европейских лидеров до сих пор не уделил внимание вопросу безопасности России. Министр также заявил, что исключение Москвы из обсуждения гарантий безопасности для Украины недопустимо.
https://1prime.ru/20250827/sanktsii-861352617.html
https://1prime.ru/20250828/medvedev-861380038.html
https://1prime.ru/20250824/lavrov-861172520.html
европа
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, москва, украина, скотт риттер, сергей лавров, нато, ес, мид рф
ЕВРОПА, МОСКВА, УКРАИНА, Скотт Риттер, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, МИД РФ
В США предсказали новые войны в Европе при распаде Евросоюза
Риттер: европейцы станут свидетелями новых войн на территории бывшего ЕС