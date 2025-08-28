https://1prime.ru/20250828/ssha-861406634.html

Эксперт рассказал, когда европейская сталь может уйти с рынка США

Эксперт рассказал, когда европейская сталь может уйти с рынка США

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Европейская сталь может уйти с американского рынка в среднесрочной перспективе при повышении импортной пошлины США, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Среднесрочный период ... Европа, Азия, Латинская Америка получат дополнительные 15-20 миллионов тонн стали ... Европейская сталь может почти полностью уйти с американского рынка", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как возможное повышение пошлин США на импорт стали из ЕС отразится на мировом рынке стали и ее цепочках поставок. Смирнов подчеркнул, что речь идет о сценарии, который предполагал сочетание постепенного ужесточения ограничений со стороны США и сохранения слабости рынка ЕС. Фактически это маловероятный сценарий реализации программы по стабилизации торгового сальдо и восстановления промышленности "ржавого пояса" американских партнеров, уточнил он. "Для европейских производителей потеря рынка станет существенной как по линии прямого ограничения, так и уменьшения экспорта автомобилей (в совокупности, это грозит для Европы потерей спроса на 5 миллионов тонн в год)", - прокомментировал аналитик возможный уход с рынка. По его словам, высвобожденные объемы могут существенно давить на цены в Европе, что чревато усугублением проблем для производителей, и в таком случае может усилиться риск банкротства компаний и сокращения рабочих мест. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. В том же месяце министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия.

