Эксперт рассказал, когда европейская сталь может уйти с рынка США - 28.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда европейская сталь может уйти с рынка США
19:55 28.08.2025
 
Эксперт рассказал, когда европейская сталь может уйти с рынка США

Экономист Смирнов: европейская сталь может уйти с рынка США в среднесрочной перспективе

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Европейская сталь может уйти с американского рынка в среднесрочной перспективе при повышении импортной пошлины США, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Среднесрочный период ... Европа, Азия, Латинская Америка получат дополнительные 15-20 миллионов тонн стали ... Европейская сталь может почти полностью уйти с американского рынка", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как возможное повышение пошлин США на импорт стали из ЕС отразится на мировом рынке стали и ее цепочках поставок.
Смирнов подчеркнул, что речь идет о сценарии, который предполагал сочетание постепенного ужесточения ограничений со стороны США и сохранения слабости рынка ЕС. Фактически это маловероятный сценарий реализации программы по стабилизации торгового сальдо и восстановления промышленности "ржавого пояса" американских партнеров, уточнил он.
"Для европейских производителей потеря рынка станет существенной как по линии прямого ограничения, так и уменьшения экспорта автомобилей (в совокупности, это грозит для Европы потерей спроса на 5 миллионов тонн в год)", - прокомментировал аналитик возможный уход с рынка.
По его словам, высвобожденные объемы могут существенно давить на цены в Европе, что чревато усугублением проблем для производителей, и в таком случае может усилиться риск банкротства компаний и сокращения рабочих мест.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
В том же месяце министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Индия считает новые пошлины США необоснованными, пишут СМИ
Вчера, 13:59
 
