Российские студенты разработали новый тип удобрений
2025-08-28T04:41+0300
экономика
россия
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские студенты разработали новый тип удобрений, который поддерживает растение изнутри корневой системы, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).
"Совершенно новый тип удобрений, которые работают изнутри растения. Обычные удобрения просто рассыпают по полю, и растения как могут поглощают питательные вещества из почвы. Здесь же в состав удобрений включены особые бактерии-эндофиты, которые буквально поселяются внутри корневой системы растений и становятся их симбиотическими партнерами", - рассказали в университете.
Объясняется, что эти микроорганизмы стимулируют рост корней изнутри, помогают растению активнее поглощать питательные вещества и лучше переносить стрессы. Растение работает вместе с полезными бактериями - это эффективнее, чем подкармливать его обычными удобрениями.
Новый тип подходят для любых сельскохозяйственных культур, но особенно полезен в органическом земледелии, где важно минимизировать химическое воздействие.
Инновационность заключается в переходе от внешнего питания растений к внутренней поддержке. "Это позволяет существенно сократить количество вносимых удобрений, снизить экологическую нагрузку и получить более здоровые растения, которые лучше противостоят болезням и неблагоприятным условиям", - подчеркнули в университете.
