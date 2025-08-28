Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские студенты разработали новый тип удобрений - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/studenty-861359505.html
Российские студенты разработали новый тип удобрений
Российские студенты разработали новый тип удобрений - 28.08.2025, ПРАЙМ
Российские студенты разработали новый тип удобрений
Российские студенты разработали новый тип удобрений, который поддерживает растение изнутри корневой системы, сообщили РИА Новости в Казанском государственном... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T04:41+0300
2025-08-28T04:41+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861359505.jpg?1756345300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские студенты разработали новый тип удобрений, который поддерживает растение изнутри корневой системы, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ). "Совершенно новый тип удобрений, которые работают изнутри растения. Обычные удобрения просто рассыпают по полю, и растения как могут поглощают питательные вещества из почвы. Здесь же в состав удобрений включены особые бактерии-эндофиты, которые буквально поселяются внутри корневой системы растений и становятся их симбиотическими партнерами", - рассказали в университете. Объясняется, что эти микроорганизмы стимулируют рост корней изнутри, помогают растению активнее поглощать питательные вещества и лучше переносить стрессы. Растение работает вместе с полезными бактериями - это эффективнее, чем подкармливать его обычными удобрениями. Новый тип подходят для любых сельскохозяйственных культур, но особенно полезен в органическом земледелии, где важно минимизировать химическое воздействие. Инновационность заключается в переходе от внешнего питания растений к внутренней поддержке. "Это позволяет существенно сократить количество вносимых удобрений, снизить экологическую нагрузку и получить более здоровые растения, которые лучше противостоят болезням и неблагоприятным условиям", - подчеркнули в университете.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
04:41 28.08.2025
 
Российские студенты разработали новый тип удобрений

Российские студенты разработали новый тип удобрений, поддерживающий растение изнутри

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские студенты разработали новый тип удобрений, который поддерживает растение изнутри корневой системы, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).
"Совершенно новый тип удобрений, которые работают изнутри растения. Обычные удобрения просто рассыпают по полю, и растения как могут поглощают питательные вещества из почвы. Здесь же в состав удобрений включены особые бактерии-эндофиты, которые буквально поселяются внутри корневой системы растений и становятся их симбиотическими партнерами", - рассказали в университете.
Объясняется, что эти микроорганизмы стимулируют рост корней изнутри, помогают растению активнее поглощать питательные вещества и лучше переносить стрессы. Растение работает вместе с полезными бактериями - это эффективнее, чем подкармливать его обычными удобрениями.
Новый тип подходят для любых сельскохозяйственных культур, но особенно полезен в органическом земледелии, где важно минимизировать химическое воздействие.
Инновационность заключается в переходе от внешнего питания растений к внутренней поддержке. "Это позволяет существенно сократить количество вносимых удобрений, снизить экологическую нагрузку и получить более здоровые растения, которые лучше противостоят болезням и неблагоприятным условиям", - подчеркнули в университете.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала