Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги пойдет под суд за взятки

Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги пойдет под суд за взятки - 28.08.2025

Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги пойдет под суд за взятки

Бывший руководитель Восточно-Сибирской железной дороги с подельниками предстанет перед судом по делу о получении взяток на 55,5 миллионов рублей

2025-08-28T13:43+0300

2025-08-28T13:43+0300

2025-08-28T13:43+0300

суд

рф

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Бывший руководитель Восточно-Сибирской железной дороги с подельниками предстанет перед судом по делу о получении взяток на 55,5 миллионов рублей, сообщила Генеральная прокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги, работников коммерческой организации, а также гражданина иностранного государства, которые обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2021 по 2024 год начальник железной дороги в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, в которую вошли иностранец и представители коммерческой организации, получил 55,5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление грузоперевозок лесной продукции железнодорожным транспортом. Параллельно фигуранты создавали неблагоприятные условия для грузоотправителей, которые отказывались давать взятки. В ходе расследования на имущество обвиняемых был наложен арест - на сумму 275 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

рф

2025

Новости

