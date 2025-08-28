Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги пойдет под суд за взятки - 28.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги пойдет под суд за взятки
2025-08-28T13:43+0300
2025-08-28T13:43+0300
суд
рф
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Бывший руководитель Восточно-Сибирской железной дороги с подельниками предстанет перед судом по делу о получении взяток на 55,5 миллионов рублей, сообщила Генеральная прокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги, работников коммерческой организации, а также гражданина иностранного государства, которые обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2021 по 2024 год начальник железной дороги в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, в которую вошли иностранец и представители коммерческой организации, получил 55,5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление грузоперевозок лесной продукции железнодорожным транспортом. Параллельно фигуранты создавали неблагоприятные условия для грузоотправителей, которые отказывались давать взятки. В ходе расследования на имущество обвиняемых был наложен арест - на сумму 275 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
рф
суд, рф
суд, РФ
13:43 28.08.2025
 
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Бывший руководитель Восточно-Сибирской железной дороги с подельниками предстанет перед судом по делу о получении взяток на 55,5 миллионов рублей, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги, работников коммерческой организации, а также гражданина иностранного государства, которые обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год начальник железной дороги в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, в которую вошли иностранец и представители коммерческой организации, получил 55,5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление грузоперевозок лесной продукции железнодорожным транспортом. Параллельно фигуранты создавали неблагоприятные условия для грузоотправителей, которые отказывались давать взятки.
В ходе расследования на имущество обвиняемых был наложен арест - на сумму 275 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
