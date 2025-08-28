Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апелляционный суд одобрил экстрадицию Плахотнюка
Апелляционный суд одобрил экстрадицию Плахотнюка
Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в... | 28.08.2025, ПРАЙМ
КИШИНЕВ, 28 авг – ПРАЙМ. Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в четверг его адвокат Ион Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции. "Судьи Афинского апелляционного суда вынесли решение в пользу выдачи Плахотнюка. Далее министерства юстиции Греции и Молдавии займутся техническими и логистическими процедурами, которые предусматриваются в подобных случаях. Решение греческих судей знаменует еще один ожидаемый и закономерный этап в процессе возвращения господина Плахотнюка в Молдавию, где он намерен защищаться в молдавских судах и оправдываться по делам, возбужденным против него", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
молдавия, греция, суд
Политика, МОЛДАВИЯ, ГРЕЦИЯ, суд
14:07 28.08.2025
 
Апелляционный суд одобрил экстрадицию Плахотнюка

Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию Плахотнюка в Молдавию

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 28 авг – ПРАЙМ. Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в четверг его адвокат Ион Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции.
"Судьи Афинского апелляционного суда вынесли решение в пользу выдачи Плахотнюка. Далее министерства юстиции Греции и Молдавии займутся техническими и логистическими процедурами, которые предусматриваются в подобных случаях. Решение греческих судей знаменует еще один ожидаемый и закономерный этап в процессе возвращения господина Плахотнюка в Молдавию, где он намерен защищаться в молдавских судах и оправдываться по делам, возбужденным против него", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Олигарх Плахотнюк призвал сторонников свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:29
 
ПолитикаМОЛДАВИЯГРЕЦИЯсуд
 
 
