Суд удовлетворил иск ГП по поводу изъятия на Украине "дочки" Сбербанка - 28.08.2025
Суд удовлетворил иск ГП по поводу изъятия на Украине "дочки" Сбербанка
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат четырехчасового заседания, прошедшего в четверг в закрытом режиме. Подробности не приводятся. Иск был предъявлен в сентябре 2024 года к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Генпрокуратура РФ потребовала признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов (более 29,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно.
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, Сбербанк
14:32 28.08.2025
 
Суд удовлетворил иск ГП по поводу изъятия на Украине "дочки" Сбербанка

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия на Украине "дочки" Сбербанка

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат четырехчасового заседания, прошедшего в четверг в закрытом режиме. Подробности не приводятся.
Иск был предъявлен в сентябре 2024 года к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
Генпрокуратура РФ потребовала признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов (более 29,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно.
