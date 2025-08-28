Суд удовлетворил иск ГП по поводу изъятия на Украине "дочки" Сбербанка

https://1prime.ru/20250828/sud-861386844.html
2025-08-28T14:32+0300
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", – приводится в карточке дела результат четырехчасового заседания, прошедшего в четверг в закрытом режиме. Подробности не приводятся. Иск был предъявлен в сентябре 2024 года к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Генпрокуратура РФ потребовала признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов (более 29,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно.
