Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий сразу 25 различных вирусов
2025-08-28T09:35+0300
здоровье
общество
технологии
роспотребнадзор
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19, это первый в РФ тест с таким широким спектром диагностики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что тест-система обладает высокой точностью и позволяет врачам оперативно ставить диагноз и назначать лечение. "Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что инновационные диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезонные вспышки ОРВИ и гриппа. Подчеркивается, что раннее выявление заболеваний - ключ к здоровью населения.
