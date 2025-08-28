Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250828/test-861369337.html
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19, это первый в РФ тест с таким широким спектром диагностики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что тест-система обладает высокой точностью и позволяет врачам оперативно ставить диагноз и назначать лечение. "Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что инновационные диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезонные вспышки ОРВИ и гриппа. Подчеркивается, что раннее выявление заболеваний - ключ к здоровью населения.
09:35 28.08.2025
 
Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий сразу 25 различных вирусов

В РФ разработали тест, выявляющий сразу 25 различных вирусов, включая COVID-19

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19, это первый в РФ тест с таким широким спектром диагностики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что тест-система обладает высокой точностью и позволяет врачам оперативно ставить диагноз и назначать лечение.
"Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что инновационные диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезонные вспышки ОРВИ и гриппа. Подчеркивается, что раннее выявление заболеваний - ключ к здоровью населения.
Заголовок открываемого материала