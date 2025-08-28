https://1prime.ru/20250828/test-861369337.html

Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий сразу 25 различных вирусов

Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий сразу 25 различных вирусов - 28.08.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий сразу 25 различных вирусов

Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19, это... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T09:35+0300

2025-08-28T09:35+0300

2025-08-28T09:35+0300

здоровье

общество

технологии

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861368993_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_59972441ffa9c21de9d8839db1209668.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19, это первый в РФ тест с таким широким спектром диагностики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что тест-система обладает высокой точностью и позволяет врачам оперативно ставить диагноз и назначать лечение. "Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что инновационные диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезонные вспышки ОРВИ и гриппа. Подчеркивается, что раннее выявление заболеваний - ключ к здоровью населения.

https://1prime.ru/20250825/vaktsiny-861211837.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , технологии, роспотребнадзор