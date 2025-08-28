https://1prime.ru/20250828/toplivo-861383074.html

В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России

В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России

В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России

Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие этих ударов.

