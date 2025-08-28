Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России - 28.08.2025
В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России
В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России
Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие этих ударов.
13:30 28.08.2025
 
В Кремле оценили ситуацию на рынке топлива в России

Песков: рынок топлива в России стабилен и полностью обеспечен

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобилей бензином на заправочной станции
Заправка автомобилей бензином на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие этих ударов.
Минэкономразвития проанализирует формирование розничных цен на топливо
25 августа, 22:30
